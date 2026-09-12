کیان دهرابپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت تداوم اهدای خون اظهار کرد: از همه هماستانیهای عزیز با هر گروه خونی تقاضا میشود برای تأمین صددرصدی نیاز بیماران به خون و فرآوردههای خونی، به مراکز اهدای خون استان مراجعه کنند.
وی افزود: در روزهای اخیر به دلیل افزایش سفرها و نزدیک شدن به زمان بازگشایی مدارس، تعداد مراجعه اهداکنندگان به مراکز اهدای خون استان اصفهان کاهش یافته است؛ این در حالی است که بیماران نیازمند خون، همچنان به دریافت مستمر فرآوردههای خونی وابسته هستند.
مدیرکل انتقال خون استان اصفهان با بیان اینکه ۶۵ مرکز درمانی استان بهصورت مستمر به خون و فرآوردههای خونی نیاز دارند، تصریح کرد: تأمین خون مورد نیاز این مراکز، نیازمند مشارکت همیشگی مردم و حضور منظم اهداکنندگان است و نمیتوان این نیاز را تنها به مقاطع خاصی از سال محدود کرد.
دهرابپور با دعوت از بانوان و آقایان واجد شرایط برای اهدای خون گفت: ۱۲ مرکز اهدای خون در استان اصفهان آماده پذیرش اهداکنندگان هستند و افراد دارای حداقل ۱۸ سال سن میتوانند با مراجعه به این مراکز، در این اقدام خداپسندانه و نوعدوستانه مشارکت کنند.
وی ادامه داد: هر بار اهدای خون میتواند به تهیه فرآوردههایی منجر شود که در درمان و نجات جان چند بیمار مورد استفاده قرار میگیرد؛ بهگونهای که با هر بار اهدای خون، امکان کمک به نجات جان سه بیمار فراهم میشود.
مدیرکل انتقال خون استان اصفهان خاطرنشان کرد: اهدای خون علاوه بر تأمین یکی از نیازهای حیاتی مراکز درمانی، جلوهای از مسئولیت اجتماعی و همدلی مردم با بیماران است و انتظار میرود هماستانیها با برنامهریزی و مراجعه به مراکز اهدای خون، در پایداری ذخایر خونی استان نقشآفرینی کنند.
دهرابپور تأکید کرد: از مردم ایثارگر استان اصفهان درخواست میشود بدون توجه به گروه خونی خود، در صورت برخورداری از شرایط لازم، به مراکز اهدای خون مراجعه کرده و با اهدای بخشی از خون خود، یاریگر بیماران نیازمند باشند.
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