اسدالله تیمورییانسری در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت ساماندهی وضعیت شالیکوبیها و شفافسازی موجودی برنج و شلتوک در استان، اظهار کرد: نظارت بر عملکرد واحدهای شالیکوبی باید با جدیت بیشتری دنبال شود و مدیران جهاد کشاورزی شهرستانها موظف هستند بر روند فعالیت این واحدها نظارت مستمر داشته باشند.
وی با بیان اینکه حدود ۹۰۰ واحد شالیکوبی در مازندران فعال هستند، افزود: تاکنون حدود ۶۰ درصد این واحدها در سامانه جامع انبارها ثبتنام کردهاند و بررسیها نشان میدهد بخشی از واحدهای ثبتنامشده نیز میزان موجودی برنج و شلتوک خود را کمتر از موجودی واقعی ثبت کردهاند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با تأکید بر اینکه ثبت اطلاعات صحیح در سامانه جامع انبارها از الزامات قانونی است، تصریح کرد: اعلام نادرست موجودی میتواند روند مدیریت بازار و نظارت بر زنجیره تأمین برنج را با اختلال مواجه کند و با واحدهایی که از ثبت اطلاعات واقعی خودداری کنند، مطابق قانون برخورد خواهد شد.
تیمورییانسری هدف از اجرای طرح نظارت بر شالیکوبیها را افزایش شفافیت در زنجیره تولید و عرضه برنج عنوان کرد و گفت: از زمان تولید محصول در مزرعه تا عرضه به مصرفکننده، باید اطلاعات مربوط به موجودی و جابهجایی محصول شفاف و قابل رصد باشد.
وی ادامه داد: ثبت دقیق موجودی برنج و شلتوک در سامانه جامع انبارها میتواند نقش مهمی در جلوگیری از احتکار، مدیریت بازار و حمایت از حقوق شالیکاران داشته باشد و امکان تصمیمگیری دقیقتر برای تنظیم بازار را فراهم کند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران همچنین مدیران جهاد کشاورزی شهرستانها را مکلف کرد گزارش اقدامات و عملکرد نظارتی خود را بهصورت مستمر به سازمان ارائه کنند.
وی هشدار داد: در صورت مشاهده تخلف یا کوتاهی در اجرای وظایف نظارتی، موضوع از مسیر قانونی پیگیری خواهد شد و واحدهای متخلف نیز برای برخورد قانونی به مراجع ذیصلاح معرفی میشوند.
تیمورییانسری در پایان بر همکاری شالیکوبیداران برای اجرای طرح ساماندهی تأکید کرد و گفت: شفافیت در میزان ذخایر و موجودی برنج و شلتوک، علاوه بر صیانت از حقوق تولیدکنندگان و مصرفکنندگان، میتواند به ثبات بازار و تقویت فعالیتهای اقتصادی در مناطق روستایی استان کمک کند.
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