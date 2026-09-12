بازیکنان بسکتبال سه نفره قابلیت کسب سکو در بازی های آسیایی را دارند

محمد سیستانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط تیم بسکتبال سه نفره برای حضور در بازی های آسیایی ۲۰۲۶ گفت: بعد از ۴ ماه اردوی متوالی و بر اساس برنامه های تمرینی که داشتیم به ویژه تجربه ای که از حضور در لیگ ملت ها به دست آوردیم، امروز شرایط مناسب و لازم را برای شرکت در بازی ها داریم.

وی با اشاره به اینکه چین، مالزی و مغولستان حریفان تیم بسکتبال سه نفره در بازی های آسیایی هستند، گفت: طبق برنامه اولین دیدارمان با چین است که مهمترین دیدارمان هم به حساب می آید. اگر چین را ببریم احتمال اینکه صدرنشین گروه شویم، خیلی بیشتر می شود و در این صورت به صورت مستقیم راهی مرحله یک شانزدهم می شویم. در غیر این صورت بعد از دیدارهای گروهی باید با بازی های ضربدری تکلیف مان را برای صعود مشخص کنیم.

سرمربی تیم بسکتبال سه نفره خاطرنشان کرد: به نوعی آغاز کارمان در ناگویا، خیلی مهم و تعیین کننده خواهد بود و همین مسئله می تواند فشار واسترس را برای بازیکنان بیشتر کند به خصوص که آنها زیر ۲۳ سال هستند و تا قبل از لیگ ملت ها، تجربه از مسابقات رسمی اینچنینی نداشتند.

سیستانی با یاداوری اینکه تیم بسکتبال سه نفره سه هفته پیش در لیگ ملت ها شرکت کرد، گفت: حضور در این رقابت ها خیلی برای مان خوب و مفید بود چون همزمان به سه هدف مان دست یافتیم. یکی از انها تکمیل روند شناختی بود که از وضعیت بازیکنان در جریان مسابقات رسمی پیدا کردیم و به واسطه آن توانستیم ترکیب اصلی تیم را برای اعزام به ناگویا مشخص کنیم.

وی ادامه داد: حضور در لیگ ملت ها کمک کرد تا بازیکنان شرایط آمادگی بهتری به دست بیاورند ضمن اینکه در جریان ۱۵ دیداری که در این رقابت ها برگزار کردیم، شناختی از حریفان گرفتیم که می تواند به کیفیت رویارویی با آنها در ناگویا کمک کند. کره جنوبی، قزاقستان، چین، مغولستان و ژاپن تیم هایی بودند که در لیگ ملت ها با آنها بازی کردیم و در بازی های آسیایی هم حضور دارند و احتمال اینکه با آنها روبرو شویم، بسیار بالاست مانند چین که در همان روز اول باید با آن بازی کنیم.

سرمربی تیم بسکتبال سه نفره که تیمش در لیگ ملت ها دوم شد، تاکید کرد: با تجربه ای که بازیکنانم از حضور در این رقابت ها گرفتند، می توانم بگویم که به کسب نتیجه گیری در بازی های آسیایی امیدوارتر شدیم. در دوره پیشین بازی ها، تیم ایران در یک هشتم حذف شد اما در بازی های ۲۰۱۸ هم مدال برنز گرفته بود. تیم من اگر با اتفاق و آسیبی مواجه نشود می تواند نتیجه خوبی بگیرد. تلاش مان برای گرفتن سکو است. بازیکنانم این قابلیت را هم دارند و با کسب عنوان دومی در لیگ ملت ها آن را نشان دادند.

سیستانی اشاره ای هم به روند تمرینی بازیکنان بسکتبال سه نفره داشت و گفت: مراحل اردویی ما کم اما طولانی است. بر این اساس از خرداد که وارد اردو شدیم تا به امروز ۳ مرحله اردو داشته ایم. این روزها هم با ترکیب اعزامی در حال تمرین هستیم.

سرمربی تیم بسکتبال سه نفره گفت که سید محمد غفاری، محمد بصیر مومنی، صارم جعفری و محمد مهدی رحیمی در ترکیب نهایی برای اعزام به بازی های اسیایی قرار گرفته اند.