به گزارش خبرنگار مهر، حبیب‌الله موسوی بهار ظهر دوشنبه در همایش روز پرستار در همدان بابیان اینکه دو شغل در جامعه حساس بوده که یکی طبابت و دیگری روحانیت است، اظهار داشت: کوچک‌ترین خطر در حوزه طبابت را جامعه نمی‌پذیرد و تلاش۲۴ساعته با لبان خندان و چهره گشاده را از پزشک و پرستار مطالبه می‌کند و شغل پزشکی و پرستاری لحظه‌لحظه مهم است.

وی ادامه داد: تلاش پرستار و پزشک حیات اجتماعی و جانی افراد را دنبال می‌کند و مراجعه‌کنندگان در بدترین زمان روحی و جسمی به پزشک و پرستار مراجعه می‌کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان با بیان اینکه بیماران و مردم قدردان زحمات پزشکان و پرستاران هستند، افزود: هرگز برای یک شغل و یا صنف این‌طور نبوده که اوضاع خیلی خوب و یا خیلی بد باشد.

موسوی بهار بیان داشت: پرستاران زحمت می‌کشند و بر بالین بیمار هستند و به وظیفه خود عمل می‌کنند اما رسم بدی در جامعه وجود دارد که خوبی‌های افراد را نادیده می‌گیریم و یک اشتباه کوچک را بزرگ می‌کنیم.

وی کمک به بیمار و خدمتگزاری به مردم را افتخار پزشکان و پرستاران دانست و اظهار داشت: توجیه وسیله در رسیدن به هدف اشتباه است و رسم غلط در جامعه رواج یافته که خوبی‌ها را فراموش می‌کنیم و کلیپ‌هایی در فضای مجازی برای بزرگ کردن اشتباهات یک فرد پخش می‌شود درحالیکه همه باهم باید این موارد را اصلاح کنیم.

باید نهضت و حرکت همگانی برای ارتقا فرهنگ در جامعه ایجاد شود

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان با تأکید بر این موضوع که باید نهضت و حرکت همگانی برای ارتقا فرهنگ در جامعه ایجاد شود، بیان کرد: متأسفانه مخالفان تاریخ و فرهنگ به هر وسیله برای رسیدن به هدف دست می‌اندازند.

موسوی بهار بابیان اینکه در دین و اعتقادات مسلمانان، به پوشاندن عیب‌ها تأکید شده نه اشاعه آن، افزود: مطالبات صنفی و یا غیر صنفی را باید با روش اخلاقی و قانونی پیگیری کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان در ادامه سخنان خود به اجرای طرح تحول نظام سلامت اشاره کرد و گفت: مخالفانی برای اجرای طرح تحول نظام سلامت وجود دارند که برخی از آن‌ها هم پزشک هستند.

موسوی بهار در این خصوص ادامه داد: مخالفان طرح تحول از همان روزهای نخست کارشکنی کردند و از روز اول بنای چوب لای چرخ گذاشتن داشتند درحالی‌که برخی از آن‌ها از قبل در وزارت بهداشت بودند اما نتوانسته اند تغییر اساسی در نظام بهداشت و درمان ایجاد کنند.

وی در همین مورد اضافه کرد: مخالفان اجرای طرح تحول نظام سلامت از روز اول حمله کردند که چرا اجرای طرح از درمان شروع‌شده و باید از بهداشت شروع می‌شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان بیان داشت: درمان مربوط به نیاز آنی و حال حاضر بیماران است درحالی‌که بهداشت سال‌ها طول می‌کشد.

موسوی بابیان اینکه بر اساس برنامه چهارم توسعه که سال ۹۰ تمام شد و برنامه پنجم توسعه که امسال تمام شد باید پرداختی جیب مردم در حوزه درمان به ۴۰ درصد می‌رسید، گفت: این برنامه انجام نشد و دولت قبل با پرداختی ۶۰ درصد از جیب مردم آن را به دولت یازدهم واگذار کرد.

مواظب باشید که ابزار ترقی دیگران نشوید

وی خطاب به پرستاران با اشاره به اینکه آیا این درست است که با مقایسه دریافتی پزشک و پرستار آن‌ها را تحریک کنند، بیان داشت: مواظب باشید که ابزار ترقی دیگران نشوید و ببینید که چه کسانی می‌توانند کار کنند و اجازه ندهید با دروغ شمارا تحریک کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان اظهار داشت: در بین جامعه پرستاری تحصیل‌کرده بیکار وجود ندارد درصورتی‌که در رشته‌های دیگر علوم پزشکی بیکار زیاد است.

موسوی بهار با بیان اینکه استقبال خوبی برای رشته پرستاری وجود دارد، گفت: شغل پزشکی و پرستاری اتوبان چند خطه رو به رستگاری و قرب به خدا بوده و راحت‌ترین راه و هموارترین راه برای قرب الهی است.

وی با تأکید بر اینکه پیگیر مطالبات پزشکان و پرستاران هستیم، بیان کرد: به دلیل ضعفی که به خاطر بیمه‌ها بود نتوانستیم کاری کنیم.

وی بابیان اینکه اجرای طرح تحول سلامت بیمارستان‌ها را درآمدزا کرده است، گفت: سعی می‌کنیم پرداختی کارانه پرستاران را یک ماه جلوتر بیندازیم.