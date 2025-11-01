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۱۰ آبان ۱۴۰۴، ۱۵:۱۷

ملانوری: بیمارستان هزار تخت‌خوابی همدان در مراحل پایانی صدور مجوز است

ملانوری: بیمارستان هزار تخت‌خوابی همدان در مراحل پایانی صدور مجوز است

همدان– استاندار همدان گفت: بیمارستان هزار تخت‌خوابی همدان به‌زودی مجوز نهایی دریافت می‌کند و این طرح بزرگ علاوه بر رفع نیازهای درمانی مردم استان، موجب رونق گردشگری سلامت خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ملانوری‌شمسی بعدازظهر شنبه در آئین گرامیداشت ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار، با تبریک این مناسبت معنوی اظهار کرد: پرستاران از شریف‌ترین و مؤثرترین گروه‌ها در خانواده بزرگ سلامت‌اند و حضور شبانه‌روزی آنان در کنار بیماران، بزرگ‌ترین سرمایه انسانی نظام درمانی کشور محسوب می‌شود.

وی با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی حضرت زینب (س) عنوان کرد: آن بانوی بزرگ اسلام نماد صبر، مقاومت، ایثار و مهربانی است و نامگذاری روز میلاد ایشان به عنوان روز پرستار، یکی از زیباترین انتخاب‌های فرهنگی کشور بوده است.

استاندار همدان در ادامه سخنان خود ضمن قدردانی از برگزارکنندگان مراسم و مسئولان دانشگاه علوم پزشکی و نظام پرستاری استان همدان گفت: حوزه بهداشت و درمان از پرهزینه‌ترین و پرمخاطره‌ترین بخش‌های دولت است و نظام سلامت همواره با چالش‌های تازه‌ای مواجه می‌شود؛ از این رو دولت در مسیر ارتقای زیرساخت‌ها، توسعه نیروی انسانی و تجهیز مراکز درمانی با جدیت گام برمی‌دارد.

ملانوری‌شمسی با اشاره به دیدار اخیر خود با وزیر بهداشت افزود: در این دیدار، پرداخت معوقات مالی، تخصیص اعتبارات تکمیلی و جبران عقب‌ماندگی‌های زیرساختی استان همدان مطرح شد و وزیر بهداشت نیز از دستور ویژه رئیس‌جمهور برای پیگیری این امور خبر داد.

وی گفت: پروژه بیمارستان هزار تخت‌خوابی همدان در مراحل پایانی صدور مجوز قرار دارد و راه‌اندازی آن می‌تواند علاوه بر پاسخگویی به نیاز مردم استان، به توسعه گردشگری سلامت و ارائه خدمات تخصصی بین‌المللی منجر شود.

استاندار همدان در پایان ضمن تقدیر از تلاش و انگیزه پرستاران افزود: با وجود مشکلات موجود، هدف ما جبران عقب‌ماندگی‌ها و ایجاد مسیر پرنشاطی برای آینده سلامت استان همدان است.

کد مطلب 6641319

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