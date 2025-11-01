به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ملانوریشمسی بعدازظهر شنبه در آئین گرامیداشت ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار، با تبریک این مناسبت معنوی اظهار کرد: پرستاران از شریفترین و مؤثرترین گروهها در خانواده بزرگ سلامتاند و حضور شبانهروزی آنان در کنار بیماران، بزرگترین سرمایه انسانی نظام درمانی کشور محسوب میشود.
وی با اشاره به ویژگیهای شخصیتی حضرت زینب (س) عنوان کرد: آن بانوی بزرگ اسلام نماد صبر، مقاومت، ایثار و مهربانی است و نامگذاری روز میلاد ایشان به عنوان روز پرستار، یکی از زیباترین انتخابهای فرهنگی کشور بوده است.
استاندار همدان در ادامه سخنان خود ضمن قدردانی از برگزارکنندگان مراسم و مسئولان دانشگاه علوم پزشکی و نظام پرستاری استان همدان گفت: حوزه بهداشت و درمان از پرهزینهترین و پرمخاطرهترین بخشهای دولت است و نظام سلامت همواره با چالشهای تازهای مواجه میشود؛ از این رو دولت در مسیر ارتقای زیرساختها، توسعه نیروی انسانی و تجهیز مراکز درمانی با جدیت گام برمیدارد.
ملانوریشمسی با اشاره به دیدار اخیر خود با وزیر بهداشت افزود: در این دیدار، پرداخت معوقات مالی، تخصیص اعتبارات تکمیلی و جبران عقبماندگیهای زیرساختی استان همدان مطرح شد و وزیر بهداشت نیز از دستور ویژه رئیسجمهور برای پیگیری این امور خبر داد.
وی گفت: پروژه بیمارستان هزار تختخوابی همدان در مراحل پایانی صدور مجوز قرار دارد و راهاندازی آن میتواند علاوه بر پاسخگویی به نیاز مردم استان، به توسعه گردشگری سلامت و ارائه خدمات تخصصی بینالمللی منجر شود.
استاندار همدان در پایان ضمن تقدیر از تلاش و انگیزه پرستاران افزود: با وجود مشکلات موجود، هدف ما جبران عقبماندگیها و ایجاد مسیر پرنشاطی برای آینده سلامت استان همدان است.
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