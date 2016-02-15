ائتلاف جهانی به دنبال مانع تراشی در مسیر نابودی داعش است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی النشره، رمضان قادروف رئیس جمهور چچن در روسیه اظهار داشت: کشورهای حاضر در ائتلاف جهانی موسوم به مبارزه با داعش در حقیقت تلاش می کنند تا در مسیر نابودی گروه تروریستی داعش و ایجاد صلح در خاورمیانه مانع ایجاد شود.

وی در همین راستا افزود: اهداف و ماموریت های این ائتلاف مشخص است و آن چیزی جز تلاش برای مشکل تراشی و ممانعت از نابودی دولت «شیطان» و برپایی صلح نیست.

رمضان قادروف تصریح کرد: به کارگیری نیروی هوایی و نیروهای زمینی از سوی برخی کشورها در یک میدان نظامی واحد منجر به وقوع حوادث ناخواسته ای می شود که ممکن است نزاع های بزرگی را شعله ور کند که منجر به درگیری های مسلحانه شود.

وی ابراز نگرانی کرد که حملات ائتلاف جهانی به جای اینکه واقعا داعش را هدف قرار دهد، به میدانی برای تهمت زدن و تسویه حساب میان کشورهای حاضر در این ائتلاف مبدل گردد.

رئیس جمهور چچن در بخش دیگری از سخنان خود گفت: جنگ ها و توطئه ها در خاورمیانه به صورت کامل با هدف نابودی داعش یا تحکیم جایگاه بشار اسد صورت نمی گیرد. وی در همین رابطه افزود: در نهایت مجبور خواهند شد به این واقعیت که قواعد بازی را آمریکا و غرب تعیین نمی کنند، تن دهند.