آغاز اجرای «خانه دلقک کجاست؟» از امروز

به گزارش خبرگزاری مهر، چراغ نمايش «خانه دلقک کجاست؟» به نويسندگی و کارگردانی نوید فرح مرزی در تماشاخانه همای سعادت توسط رویا افشار روز دوشنبه سوم اسفند ماه ساعت ۲۰ و با حضور هنرمندان و اصحاب رسانه در تماشاخانه همای سعادت روشن می‌شود.

نوید فرح مرزی طراح هنری سینما، تلویزیون و تئاتر است و این اثر نمایشی تا پایان اسفندماه تماشاخانه همای سعادت روی صحنه خواهد بود.

«خانه دلقک کجاست؟» زندگی یک بازیگر را روایت می کند که شب آخر اجرای خود در اتاق گریم نشسته و بر اثر اتفاقاتی، آن شب را به صبح نمی رساند و در صحنه جان می سپارد.

ادموند اوراحی، محمد حق‌شناس و امیر طهرانی در این نمایش ایفای نقش می‌کنند.

سایر عوامل این اجرا عبارتند از: کارن همایونفر آهنگساز، مسعود سلامی طراح نور، رحیم بهبودی‌فر طراح صدا و فرهاد اسماعیلی نریتور.

نمایش «خانه دلقک کجاست؟» هر شب ساعت ۲۰ در تماشاخانه همای سعادت به آدرس شهر زیبا، خیابان آیت الله کاشانی، زیرپل شهید باکری، جنب بانک پارسیان، پلاک ۲۶۱ به صحنه می رود.