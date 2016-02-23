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۴ اسفند ۱۳۹۴، ۱۲:۵۲

فرهنگسراهای پایتخت میزبان ۱۰۰ برنامه فاطمی می‌شوند

فرهنگسراهای پایتخت میزبان ۱۰۰ برنامه فاطمی می‌شوند

سرپرست معاونت فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران از برگزاری ۳۱ عنوان برنامه در ۱۰۰ اجرا، در فرهنگسرا‌ها و خانه‌های فرهنگ پایتخت به مناسبت فرارسیدن ایام فاطمیه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، فرهنگسرا‌ها و خانه‌های فرهنگ پایتخت همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و ایام فاطمیه، با بیش از ۳۰ عنوان برنامه، رنگ و بوی فاطمی به خود می‌گیرند.

 حجت الاسلام حسن ناصری‌پور سرپرست معاونت فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، با اشاره به اجرای ۱۰۰ برنامه‌ که در مراکز فرهنگی هنری پایتخت برگزار می‌شود، هدف از این برنامه‌ها را گسترش و تعمیق شناخت شهروندان از الگوهای دینی، ترویج مراجعه و بهره برداری از متون مرجع دینی در زندگی روزمره و گسترش فرهنگ حلم، صبر، آرامش و مهربانی اعلام کرد.  

به گفته ناصری‌پور، این برنامه‌ها در قالب برنامه گردشگری، نمایش آیینی، نگاه گذر، نمایشگاه، مسابقه، نشست و برنامه‌های ترکیبی در مناطق مختلف شهر تهران برگزار خواهند شد و تلاش شده است تا با استفاده از توان کانون‌های مردمی، کتابخانه‌ها، مدارس و با توجه به مخاطبان کودک، نوجوان، جوان و بزرگسال رضایت عموم شهروندان از برنامه‌ها حاصل شود.  

مشاور رئیس سازمان فرهنگی هنری در پایان مهم‌ترین برنامه‌های این ایام را تشریح کرد و گفت: نمایش‌های «فصل بهار نارنج» در فرهنگسرای بهمن و نمایش «از کوچه‌های مدینه» در فرهنگسرای اشراق اجرا می‌شوند و «با من حرف نمی‌زنی چرا» نمایش برگزیده چهارمین دوره جشنواره تئا‌تر شهر در خانه نمایش اداره تئا‌تر روی صحنه می‌رود. همچنین سه نمایشگاه‌ کتاب در فرهنگسراهای بهاران، تهرانسر و گلستان برپا خواهد شد.  

شهروندان پایتخت می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر درباره برنامه‌های مراکز فرهنگی پایتخت با شماره ۱۸۳۷ تماس گرفته یا به رسانه خبری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران مراجعه کنند.

کد مطلب 3564000
حمید نورشمسی

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