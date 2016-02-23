تحولات بازار میوه و سبزی/ پیاز ارزان شد

سید حسین مهاجران در گفتگو با مهر ضمن اعلام نرخ جدید انواع میوه و صیفی‌جات در بازار، اظهارداشت: قیمت پیاز نسبت به هفته گذشته، حدود ۸۰۰ تومان کاهش یافته و از ۴۰۰۰ تومان به ۳۲۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان رسیده است.

وی اضافه کرد: درحال حاضر قیمت هرکیلوگرم گوجه فرنگی گلخانه ۳۰۰۰ تومان، گوجه فرنگی نو(بوته رس) ۲۰۰۰ تومان و سیب زمینی از ۶۰۰ تا ۱۳۰۰ تومان است.

مهاجران، قیمت خیار گلخانه را ۲۵۰۰ تومان و خیار رسمی را ۳۰۰۰ تومان اعلام و اضافه کرد: قیمت گریپ فروت توسرخ هم ۲۵۰۰ و گریپ فروت سفید ۱۲۰۰ تومان است.

به گفته وی، هرکیلوگرم پرتقال رسمی جنوب ۲۵۰۰ تومان، پرتقال کوهستان جنوب ۵۵۰۰ تومان، هندوانه چیتی ۱۵۰۰ تومان و هندوانه پوست سیاه ۱۰۰۰ تومان است.

مهاجران تصریح کرد: نرخ سیب درختی قرمز و سفید از ۲۵۰۰ تا ۴۰۰۰ تومان، نارنگی بندرعباس از ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰ تومان، نارنگی بندری ریز از ۶۰۰۰ تا ۸۰۰۰ تومان، نارنگی پاکستانی ۴۰۰۰ تومان و کیوی از ۱۵۰۰ تا ۴۰۰۰ تومان است.