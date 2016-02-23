تامین اجتماعی زنجیره کامل خدمات گردشگری سلامت را در اختیار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سیدتقی نوربخش در اختتامیه کنگره بین المللی توسعه روابط اقتصادی در حوزه سلامت با محوریت کشورهای اسلامی در تهران، با بیان اینکه در تفکر اسلامی تمامی مسلمانان یک امت واحده هستند، تصریح کرد: هیچ مرز و محدودیتی برای همکاری میان مسلمانان وجود ندارد.

وی به تشریح کارکردهای سازمان تامین اجتماعی پرداخت و افزود: این سازمان یک کمپانی بزرگ اجتماعی و اقتصادی است که نیمی از جمعیت کشور را تحت پوشش دارد و در ۳ حوزه بیمه ای، درمانی و اقتصادی به فعالیت می پردازد.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی اظهار داشت: بودجه این سازمان در سالجاری معادل حدود ۲۰ میلیارد دلار است که این مبلغ برای ارائه خدمات به بیمه شدگان، بازنشستگان و مستمری بگیران هزینه می‌شود.

وی افزود: سازمان تامین اجتماعی با حرکت مجاهدانه و در بستر اقتصاد مقاومتی و بدون اتکا به منابع درآمدی نفت و مالیات، از طریق وصول حق بیمه و فعالیت‌های اقتصادی، منابع مالی را کسب و برای ارائه خدمات گسترده به ذینفعان هزینه می‌کند.

نوربخش با بیان اینکه در بخش درمان، سازمان تامین اجتماعی ۸۰ بیمارستان ملکی و ۳۰۰ مرکز درمانی سرپایی در اختیار دارد، ادامه داد: ۴۰ هزار مرکز درمانی دولتی و خصوصی نیز در کشور با این سازمان طرف قرارداد هستند.

وی تصریح کرد: سازمان تامین اجتماعی در اجرای طرح تحول سلامت و ارتقای خدمات درمانی در کشور نقش اساسی دارد.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به بخش اقتصادی این سازمان اشاره کرد و گفت: این سازمان به دلیل ماهیت فعالیت ها و مکانیزم بیمه ای حاکم بر آن و همچنین برای افزایش ارزش سرمایه های بیمه شدگان به سرمایه گذاری و انجام فعالیت های اقتصادی می پردازد و بخش اقتصادی سازمان تامین اجتماعی از بزرگترین نهادهای اقتصادی کشور محسوب می شود.

نوربخش افزود: ۴۰ درصد صنعت دارو، ۷۰ درصد تهیه مواد اولیه دارویی و ۴۰ درصد پخش دارو در کشور در اختیار سازمان تامین اجتماعی است و همچنین ۱۵ درصد صنایع نفت و گاز، ۴۰درصد سیمان و بخش زیادی از صنایع دیگر متعلق به این سازمان است.

وی با بیان اینکه در حوزه دانش بنیان نیز سازمان تامین اجتماعی فعالیت گسترده ای دارد، گفت: یک سوم داروهای فارماکوپه معادل ۹۰قلم دارو در شرکت های اقتصادی این سازمان تولید می شود.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد: این سازمان در یک زنجیره ارزش در فعالیت های بیمه ای، درمانی و اقتصادی فعالیت می کند.

نوربخش با بیان اینکه صنعت توریسم دومین صنعت پردرآمد در دنیا به شمار می رود، اظهار داشت: تلفیق توریسم و صنعت می تواند بخش مهمی از گردش مالی کشورها را به خود اختصاص دهد.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، کیفیت بالا، هزینه های پایین خدمات درمانی و سابقه صدساله آموزش پزشکی و تولید تجهیزات پیشرفته پزشکی از مزیت های توسعه گردشگری سلامت در کشور دانست.

وی تصریح کرد: سازمان تامین اجتماعی مزایا و قابلیت های فراوانی در حوزه توریسم سلامت دارد.

نوربخش با بیان اینکه هلدینگ گردشگری در سازمان تامین اجتماعی تشکیل شده است، گفت: این سازمان با دراختیار داشتن ۱۴ بیمارستان مجهز در مناطق مرزی و بیمارستان میلاد تهران به عنوان بزرگترین و مجهزترین بیمارستان کشور، پزشکان و کادر درمانی متخصص، شبکه حمل ونقل ریلی رجا، شرکت هواپیمایی و بهترین هتل ها آماده خدمت به گردشگران سلامت از تمام کشور ها به ویژه کشورهای اسلامی است.

وی همسایگی با ۱۳ کشور، جمعیت زیاد و قرابت های فرهنگی با کشورهای همسایه و دیگر کشورهای اسلامی را از دیگر ظرفیت های توسعه توریسم سلامت در ایران خواند.

نوربخش اظهار امیدواری کرد سازمان تامین اجتماعی با محقق ساختن توسعه توریست سلامت به جایگاه اصلی خود در جذب گردشگر سلامت در جهان و به ویژه در منطقه برسد.