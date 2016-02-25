مردم با مشارکت حداکثری در انتخابات سرنوشت خود را تعیین می کنند

علی اصغر افتاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مردم خراسان شمالی در روز هفتم اسفندماه همزمان با سایر هموطنان خود به پای صندوق‌های رای خواهند رفت و بار دیگر با حضور حداکثری خود حماسه دیگری را در تعیین سرنوشت خود خلق خواهند کرد.

وی با اشاره به رسالت مطبوعات، خبرگزاری‌ها، پایگاه‌ها و سایت‌های خبری استان در بت لحظات سرنوشت ساز هفتم اسفند ماه اظهار کرد: تلاش خبرنگاران خراسان شمالی به راین است تا با پوشش مناسب خبری و ثبت تصاویر این حماسه ملی، بصیرت، همدلی و همزبانی مردم خطه گنجینه فرهنگ‌ها و معرفت‌ها را در دفتر پرافتخار رویدادهای این استان ثبت و ضبط کنند.

افتاده، بهره گیری از فناوری‌های نوین ارتباطی به ویژه بهره گیری از امکانات شبکه‌های مجازی و نرم افزارهای چند رسانه‌ای به وسیله موبایل را در انتخابات امسال مورد توجه قرار داد و افزود: امروز هر شهروند ایرانی با توجه به ذوق، ابتکار و سلیقه شخصی خود می‌تواند یک خبرنگار باشد و با ثبت لحظات و رویدادهای سرنوشت ساز و به اشتراک گذاری آن در گستره دهکده جهانی، حماسه آفرینی‌های ملت بزرگ ایران را به رخ دنیا بکشد.

برگزاری مسابقه عکس

وی اظهار کرد: در همین راستا شهروندان و هم استانی‌های عزیز می‌توانند با ثبت لحظات تاریخی انتخابات هفتم اسفند، در مسابقه‌ای که از سوی خبرگزاری جمهوری اسلامی خراسان شمالی با همکاری استانداری، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، و تعدادی دیگر از سازمان‌ها و نهادهای استان طراحی شده است، شرکت کنند.

دبیر شورای برنامه ریزی رسانه‌های خراسان شمالی تصریح کرد: بهترین عکس‌های سلفی از ثبت انتخابات هفتم اسفند، بهترین ثبت حضور مردمی، بهترین تصویر از حضور رای اولی‌ها، حضور زنان و... می‌توانند در این مسابقه شرکت کنند.

افتاده افزود: جوایز این مسابقه که برای نفرات اول تا سوم هر موضوع به ترتیب ۴، ۳ و ۲ میلیون ریال در نظر گرفته شده در مراسمی که در هفته آخر سال جاری با حضور همه شرکت کنندگان و علاقمندان برگزار خواهد شد، به برندگان این مسابقه اهداء خواهد شد.

وی اظهار کرد: علاقمندان به شرکت در این مسابقه می‌توانند حداکثر تا ۲۴ ساعت بعد از شروع انتخابات آثار خود را از طریق تلگرام به شماره ۰۹۱۵۰۹۶۷۰۹ ارسال کنند.

دبیر شورای برنامه ریزی رسانه‌های خراسان شمالی اظهار امیدواری کرد که فردا جمعه هفتم اسفندماه مردم با حضور حداکثری خود در پای صندوق‌های رای، حماسه دیگری را در تاریخ استان و کشورعزیزمان ایران ثبت و ضبط کنند.