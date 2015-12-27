حاشیه امن برای تخلفات انتخاباتی در خراسان شمالی وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام نورالله قدرتی بعد از ظهر امروز در نشست خبری با تبریک هفته وحدت اظهار کرد: برگزاری دو انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری از مهم‌ترین اتفاقات سیاسی در سال جاری است که باید به اهمیت آن توجه شود.

وی با تاکید بر فعالیت هیئت‌های نظارت و اجرایی انتخابات استان گفت: با اقدامات دستگاه قضایی خراسان شمالی برای هیچ شخصیتی و درهر جایگاهی که باشد، هیچ حاشیه امنی برای انجام تخلفات انتخاباتی وجود ندارد.

حجت الاسلام قدرتی افزود: دستگاه قضایی با فعال کردن ستاد پیشگیری از جرائم انتخاباتی فعالیت و برخوردهای قانونی خود را با متخلفان آغاز کرده است.

حجت الاسلام قدرتی با بیان اینکه برخورد با متخلفان انتخاباتی بدون هیچگونه تبعیضی برخورد می‌شود، افزود: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف انتخاباتی می‌توانند از طریق سامانه پیامکی ۰۹۳۵۲۳۰۳۷۱۵ موضوع را به اطلاع دستگاه قضایی برسانند.

وی با اشاره به اهمیت جایگاه دو مجلس خبرگان و شورای اسلامی گفت: سرنوشت کشور به شکل گیری مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری بستگی دارد چرا که این دومجلس تعیین کننده امنیت کشورو مانع کارشکنی دولت‌های خارجی است.

حجت الاسلام قدرتی از هیئت‌های اجرایی و نظارت خواست که در تایید صلاحیت‌های داوطلبان بر اساس قانون عمل کنند، چرا که یکی از شرایط تایید صلاحیت‌ها، احراز است و صلاحیت داوطلب باید احراز شود.

وی تصریح کرد: احراز ممکن است نیازمند تحقیقات محلی باشد، لذا بر اساس قانون هیئت‌های اجرایی و نظارت باید با تحقیقات کامل محلی، علاوه براعلام نظر نهادهای تعریف شده در قانون، این شرایط را احراز کنند.

مراقبت از ورود نفوذی‌ها

رئیس کل دادگستری خراسان شمالی با تاکید بر توجه بیش از پیش به رهنمودهای مقام معظم رهبری اظهار داشت: باید مراقب ورود نفوذی‌ها بود، چرا که یکی از راه‌های نفوذ دشمن ورود به مراکز کلیدی است.

وی حوادث طول دوران انقلاب اعم از حضور بنی صدر به عنوان رئیس جمهور، دولت موقت، حادثه هفتم تیر و شهادت مظلومانه شهیدان رجایی و با هنر را نتیجه سهل انگاری و کم توجهی به موضوع نفوذ دشمن دانست و گفت: دشمن برای رسیدن به اهداف شومش صبور است و گاهی ممکن است در کوتاه مدت هیچ حادثه‌ای رخ ندهد اما برنامه ریزی دشمن از طریق افراد نفوذی برای یک و یا چند دهه بعد باشد.

حجت الاسلام قدرتی تاکید کرد: توجه به توصیه‌های مقام معظم رهبری در زمینه مراقبت از نفوذ دشمن، باید مورد توجه بودن هیئت‌های نظارت، بازرسی و شورای نگهبان قرار بگیرد.

کاندیداها مراقب باشند

رئیس کل دادگستری خراسان شمالی با بیان اینکه پس از تایید صلاحیت داوطلبان، نامزدهای انتخاباتی می‌توانند در چارچوب قانون و اخلاق در زمان تعیین شده اقدام به اجرای برنامه‌های تبلیغاتی خود بنمایند، تصریح کرد: درصورت مشاهده هرگونه تخلف انتخاباتی، دستگاه قضایی با تشکیل پرونده در کوتاه‌ترین زمان ممکن به تخلفات انتخاباتی آنان رسیدگی خواهد کرد.

رئیس کل دادگستری استان در ادامه با اشاره به عملکرد قوه قضاییه خراسان شمالی از ابتدای امسال تاکنون گفت: طی ۹ ماه نخست امسال از ۱۳۲ هزار و ۱۲ پرونده وارده به این نهاد ۱۲۸ هزار و ۲۳۹ مورد مختومه شدند.

وی در خصوص عملکرد سازش شورای حل اختلاف استان در این مدت نیز افزود: همچنین طی این مدت از مجموع ۲۷ هزار و ۲۵۴ پرونده وارده، هشت هزار و ۳۷۵ مورد مصالحه شده است.

حجت الاسلام قدرتی با اشاره به آمار متوفیات مشکوک به خودکشی در استان طی هشت ماهه امسال اظهار کرد: شمار متوفیان مشکوک به خودکشی در این مدت ۲۳ نفر بوده در حالیکه سال گذشته این تعداد ۳۱ مورد بوده است.

وی همچنین شمار زندانیان استان را دو هزار و ۱۷۲ نفر اعلام کرد که از این تعداد محکومیت یک هزار و ۹۲۵ نفراز آنان قطعی شده است.

به گفته حجت الاسلام قدرتی ۸۳ نفر از محکومین زندان‌های استان محکومین مالی در زمینه‌های دیه، چک، سفته و مهریه هستند.

رسانه‌ها تا قبل از شروع تبلیغات از نامزدها جانبداری نکنند

دادستان عمومی دادگاه‌های انقلاب شهرستان بجنورد نیز در این جلسه نقش رسانه‌ها در ترویج قانون مداری و رعایت اخلاق، مهم دانست و افزود: در بحث انتخابات قبل از شروع تبلیغات، رسانه‌ها از هیچکدام از کاندیداها جانب داری نداشته باشند چراکه طبق قانون با آنان برخورد جدی خواهد شد.

مسلم محمدیاران گفت: برخی رسانه‌ها در حوزه پیشگیری و مقابله با جرائم خشن در مرکز استان اخباری را منتشر کردند که صحت نداشت، اما آنچه مسلم است این است که در این حوزه با افزایش آماری مواجه نیستیم.

وی اظهار کرد: از ابتدای امسال تاکنون دو فقره قتل در بجنورد رخ داده است.

یاران افزود: دستگاه قضایی با کسانی که مخل نظم و امنیت وعفت عمومی باشند به طور قاطع برخورد می‌کند.

سرانجام پرونده آلومینای جاجرم

وی در خصوص پرونده آلومینای جاجرم نیز گفت: این پرونده آخرین روزهای خود را در دادسرای عمومی و انقلاب سپری می‌کند و به زودی به دادگاه ارجاع داده می‌شود.

یاران افزود:، در پرونده آلومینا، تاکنون 20 میلیارد تومان به بیت المال بازگشته است که طی روزهای اخیر ۹ میلیارد و طی هفته آینده نیز ۱۳ میلیارد تومان با فروش سهام به بیت المال باز می‌گردد.

وی گفت: این پرونده ۱۶ متهم دارد که چهار نفر با قرار بازداشت موقت در زندان و مابقی تا تشکیل دادگاه با قراروثیقه آزاد شده‌اند.

به گفته محمدیاران میزان تخلف این پرونده ۲۰۰ میلیارد تومان است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در مورد نحوه برخورد دستگاه قضایی با کارمندان معتاد، با اشاره به حاشیه‌ها و آسیب‌های کارکنان معتاد نیز گفت: براساس قانون کارمندان معتاد به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می‌شوند و مدیران باید رسیدگی کنند.