پارلمان اروپا خواستار تحریم تسلیحاتی عربستان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، نمایندگان پارلمان اروپا میگویند کشورهای اروپایی مانند فرانسه یا بریتانیا، نباید به کشوری که غیرنظامیان را در یمن هدف قرار میدهد، تسلیحات بفروشند.
قانونگذاران اتحادیه اروپا، روز گذشته با اکثریتی قریب به اتفاق به این بیانیه رای دادند. این بیانیه غیرالزامآور است و با ۴۴۹ رای موافق در برابر ۳۶ رای مخالف تصویب شد. در این بیانیه از فدریکا موگرینی، نماینده ارشد سیاست خارجی اتحادیه اروپا، خواسته شده تا مقدمات تحریم را فراهم کند.
بیانیه پارلمان اروپایی پس از آن به رای گذاشته شد که درخواستی در همین زمینه با ۷۵۰ هزار امضا از سوی شهروندان اروپایی تهیه شده بود.
بریتانیا و فرانسه در صدر فروشندگان تسلیحات به ریاض به شمار میروند. به گفته نمایندگان، بریتانیا مجوز فروش سه میلیارد دلار تسلیحات به عربستان را، پس از آنکه نیروهای سعودی حملات خود به یمن را آغاز کرد، صادر کردهاست.
عربستان سعودی میگوید برای بازگرداندن قدرت به دولت فراری یمن به رهبری عبد ربه منصور هادی، به این کشور حمله کردهاست.
حوثیها و گروهی از هواداران علی عبدالله صالح، علیه رئیسجمهوری یمن قیام کردهاند. انقلابیون یک سال پیش کاخ ریاستجمهوری را تصرف کرده و هادی را در حصر خانگی قرار دادند. اما هادی در نهایت از صنعا به عدن و سپس به عربستان سعودی رفت.
پیش از این سازمان عفو بینالملل، با هشدار در مورد احتمال وقوع «جنایتهای جنگی» در جریان حملات هوایی ائتلاف به رهبری عربستان در یمن، خواستار اعمال محدودیتهای تسلیحاتی علیه آن کشور شده بود.
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