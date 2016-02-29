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۱۰ اسفند ۱۳۹۴، ۱۲:۵۳

«شاهزاده روم» ۱۸ اسفند به شبکه نمایش خانگی می‌‌آید

«شاهزاده روم» ۱۸ اسفند به شبکه نمایش خانگی می‌‌آید

انیمیشن «شاهزاده روم» ساخته هادی محمدیان ۱۸ اسفند وارد شبکه نمایش خانگی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، انیمیشن «شاهزاده روم» به کارگردانی هادی محمدیان و تهیه کنندگی حامد جعفری در سی و سومین جشنواره فیلم فجر حضور یافت. این انیمیشن به دلیل کیفیت و ساختاری که داشت مورد توجه منتقدان و مسئولان جشنواره قرار گرفت و در زمان اکران هم توانست به عنوان یکی از پرفروش ترین آثار مخاطبان زیادی را به سالن های سینمایی بکشاند.

این انیمشن درباره زندگی پرنسسی مسیحی و پاک‌دامن به نام «ملیکا» نوه قیصر کبیر روم است که دست سرنوشت او را به بلاد اسلامی می‌آورد و در نهایت مادر امام عصر (عج) می‌شود.

«شاهزاده روم» علاوه بر ایران توانست در برخی از کشورهای منطقه به ویژه لبنان اکران شود و در کشورهایی همچون آلمان و انگلیس هم نمایش داده شد.

این انیمیشن ۱۸ اسفند وارد شبکه نمایش خانگی می شود و پخش آن را موسسه هنرهای تصویری سوره بر عهده دارد.

کد مطلب 3569274
عطیه موذن

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