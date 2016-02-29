به گزارش خبرنگار مهر، انیمیشن «شاهزاده روم» به کارگردانی هادی محمدیان و تهیه کنندگی حامد جعفری در سی و سومین جشنواره فیلم فجر حضور یافت. این انیمیشن به دلیل کیفیت و ساختاری که داشت مورد توجه منتقدان و مسئولان جشنواره قرار گرفت و در زمان اکران هم توانست به عنوان یکی از پرفروش ترین آثار مخاطبان زیادی را به سالن های سینمایی بکشاند.

این انیمشن درباره زندگی پرنسسی مسیحی و پاک‌دامن به نام «ملیکا» نوه قیصر کبیر روم است که دست سرنوشت او را به بلاد اسلامی می‌آورد و در نهایت مادر امام عصر (عج) می‌شود.

«شاهزاده روم» علاوه بر ایران توانست در برخی از کشورهای منطقه به ویژه لبنان اکران شود و در کشورهایی همچون آلمان و انگلیس هم نمایش داده شد.

این انیمیشن ۱۸ اسفند وارد شبکه نمایش خانگی می شود و پخش آن را موسسه هنرهای تصویری سوره بر عهده دارد.