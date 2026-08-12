https://mehrnews.com/x3cN8K ۲۱ مرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۰۷ کد مطلب 6915209 استانها خراسان شمالی استانها خراسان شمالی ۲۱ مرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۰۷ چهاردهمین یادواره شهدای محله شهرک ولیعصر برگزار شد شیروان_ چهاردهمین یادواره شهدای گرانقدر محله شهرک ولیعصر با حضور مسئولین، خانواده شهدا و مردم ولایی برگزار شد. دریافت 16 MB کد مطلب 6915209 کپی شد مطالب مرتبط داداشی: رگبار باران و رعدوبرق پراکنده در خراسانشمالی پیشبینی شد موکب عشاقالرضا (ع)شیروان برای لحظاتی میزبان مسیر عشق است شام غریبان در شیروان امروز میدانها روایتگر حضور اقوام مختلف است برچسبها یادواره شهدا شیروان فرهنگ ایثار و شهادت
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