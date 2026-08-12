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۲۱ مرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۰۷

چهاردهمین یادواره شهدای محله شهرک ولیعصر برگزار شد

چهاردهمین یادواره شهدای محله شهرک ولیعصر برگزار شد

شیروان_ چهاردهمین یادواره شهدای گرانقدر محله شهرک ولیعصر با حضور مسئولین، خانواده شهدا و مردم ولایی برگزار شد.

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کد مطلب 6915209

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