تدوین خاطرات تبلیغی سرلوحه فعالیت مبلغان باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سعید روستا آزاد ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه بیان کرد: جشنواره سراسری خاطره نگاری تبلیغی اشراق با موضوع خاطرات طلاب و روحانیون حوزه‌های علمیه به منظور تبیین خاطرات مبلغان و طلاب برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه خاطره نگاری تبلیغی عامل مهمی برای آموزش مبلغان است، افزود: چنانچه خاطره گویی در قالبی ویژه و جذاب ارائه شود به ارائه مباحث معرفتی کمک بسیاری می‌کند و منجر به افزایش دانش معرفتی آنها شده و پلی برای انتقال معارف دینی محسوب می‌شود.

معاون فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی با بیان اینکه تدوین خاطرات تبلیغی باید سرلوحه فعالیت مبلغان باشد، افزود: تاکنون خاطرات بسیار محدودی از مبلغین در قالب خاطرات تبلیغی تدوین شده اما امیدواریم این جشنواره گام مهمی برای تدوین و نگارش خاطرات باشد.

وی ادامه داد: بسیاری از مبلغان از خاطرات تبلیغی بهره‌های فراوانی می‌برند به این صورت که امکان دارد در خاطره تبلیغی یک مبلغ نکته‌ای برای نحوه حل اختلافاتی باشد که گریبان گیر مبلغان است.

حجت الاسلام روستا آزاد با بیان اینکه امیدواریم بتوانیم فرهنگ تبلیغ را به خوبی به مبلغان جوان و مردم منتقل سازیم، گفت: در روز پنجشنبه 13 اسفندماه دومین همایش تجلیل از گروه های تبلیغی برتر کشور در سالن دفتر تبلیغات اسلامی برگزار می‌شود.

معاون فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی عنوان کرد: در این همایش از 17 گروه برتر تبلیغی با حضور دکتر مخبر دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و حجت الاسلام غلامی دبیر شورای فرهنگی دفتر مقام معظم رهبری تجلیل می‌شود.

وی بیان کرد: در گروه‌های تبلیغی به صورت گروهی تعدادی طلبه با مدیریت یکی از طلاب به منطقه خاصی برای تبلیغ اعزام می‌شوند و فعالیت‌های هم افزایی فرهنگی در این مناطق انجام می‌دهند و همچنین دفتر تبلیغات نیز به حمایت ویژه از آنها می‌پردازد.