به گزارش خبرگزاری مهر، سردار ابراهیم کریمی در خصوص سرنوشت کارت‌های پایان خدمت و معافیت پیدایشی و عودتی از پست، گفت: در راستای ارتقاء خدمات بهینه غیر حضوری، ساماندهی و تعیین تکلیف کارت های پیدایشی، عودتی از پست، جلوگیری از امحا و تولید مجدد، امکانی فرآهم شده تا کارت‌های معافیت و پایان خدمت مشمولانی که به دلایل مختلف همچون مفقودیت، عدم شناسایی آدرس و تغییر محل سکونت به سازمان مسترد شده است تا مجددا به مخاطبان از طریق پست ارسال شود.

وی افزود: افرادی که مدعی مفقودیت یا عدم تحویل کارت صادر شده هستند، می‌توانند از طریق اینترنت یا مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس +۱۰) نسبت به ارائه درخواست ارسال مجدد کارت یا ثبت درخواست المثنی اقدام کنند.

جانشین سازمان وظیفه عمومی ناجا با بیان اینکه کارت های پیدایشی و تحویل نشده به سبب عدم شناسایی آدرس یا تغییر محل سکونت به این سازمان مسترد می شود، بیان کرد: آن دسته از کارت هایی که دسترسی به صاحبان آن به دلیل عدم حضور به صورت موقتی امکانپذیر نیست، به مدت ۶ ماه در مراکز پست نگهداری و پس از انقضای این مدت، کارت ها مجددا به سازمان عودت می شود.

وی تصریح کرد: سازمان وظیفه عمومی ناجا پس از دریافت کارت های پیدایشی یا عودتی نسبت به ارسال پیامک اطلاع رسانی اقدام می کند که مشمولان می توانند با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس +۱۰) ارسال مجدد کارت را درخواست کنند.