هاموند: حضور در اتحادیه اروپا به نفع انگلیس است



به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، «فیلیپ هاموند» همزمان با انتشار گزارش دولت «دیوید کامرون» نخست وزیر انگلیس، در خصوص آثار و ابعاد خروج این کشور از اتحادیه اروپا گفت: ادامه حضور در این اتحادیه، انگلیس را امن تر و قوی تر می کند.

وزیر خارجه انگلیس در سخنانی در لندن عنوان کرد: بنابر این گزارش تحلیلی هر گزینه ای به غیر از ماندن در اتحادیه اروپا انگلیس را تضعیف، ناامن و به نفع این کشور نخواهد بود.

هاموند کاهش فرصت های شغلی و افزایش قیمت ها را بخشی از هزینه های خروج انگلیس از اتحادیه اروپا برشمرد.

در این میان نتایج جدیدترین نظرسنجی آنلاین نشان می‌دهد که کمپینی که برای خروج انگلیس از اتحادیه اروپا تلاش می‌کند، همچنان ۴درصد نسبت به کمپین حفظ این کشور در اتحادیه اروپا پیشی گرفته است.

نظرسنجی مؤسسه «اوآربی» که در روزنامه ایندیپندنت منتشر شده حاکی است، در شرایطی که همه‌پرسی عضویت انگلیس در اتحادیه اروپا قرار است ۲۳ ژوئن یعنی ۳ تیرماه آینده برگزار شود، کمپین خروج از اتحادیه اروپا ۴ درصد پیشی گرفته است.

این نظرسنجی که طی روزهای ۲۴ و ۲۵ فوریه (۵ و ۶ اسفند ماه) به‌صورت آنلاین انجام شده نشان می‌دهد که میزان حمایت از کمپین خروج از اتحادیه اروپا به بیش از ۵۲ درصد افزایش یافته است. این رقم نسبت به نظرسنجی ماه قبل ۴ درصد رشد داشته است.

میزان حمایت از کمپین ادامه عضویت انگلیس در اتحادیه اروپا نیز به ۴۸ درصد کاهش یافته است. این رقم نیز در نظرسنجی ماه گذشته به ۵۲ درصد رسیده بود.

یانی هیلد مدیر مؤسسه نظرسنجی اوآربی در این باره تأکید کرد: از ماه گذشته تاکنون شاهد تغییر در نظرات مردم انگلیس درباره خروج از اتحادیه اروپا بوده‌ایم.

بوریس جانسون شهردار لندن اخیراً اعلام کرد که از کمپین خروج انگلیس از اتحادیه اروپا حمایت خواهد کرد. دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس اعلام کرده است که همه‌پرسی برای عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا در ۲۳ ژوئن برگزار خواهد شد.

رهبران اروپا در نشست سران در روز جمعه هفته گذشته به‌طور اجماع بر سر بسته‌ای از تدابیر با هدف باقی نگهداشتن انگلیس در چارچوب این بلوک ۲۸ کشوری توافق کردند.