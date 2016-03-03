۳۰گفتمان دینی در ایام فاطمیه در قرچک برگزار شده است

حجت الاسلام حسن منتظری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به قرار گرفتن در ایام فاطمیه اظهار داشت: ایام فاطمیه بهترین فرصت برای بیان سیره و روش زندگی حضرت زهرا(س) است.

رییس اداره تبلیغات اسلامی قرچک افزود: امروز جوان و نوجوان ایرانی بیش از هر زمان دیگری به معارف و سیره زندگی حضرت زهرا(س) نیازمند است و این وظیفه مسئولان و نهادهای فرهنگی و تربیتی را دشوار می سازد.

وی ادامه داد: برگزاری گفتمان های دینی با همکاری آموزش و پرورش و برخی نهادها و ارگان های دیگر در ایام فاطمیه، در دستور کار اداره تبلیغات اسلامی قرچک قرار دارد.

وی اضافه کرد: تاکنون ۳۰ گفتمان دینی با موضوع حضرت زهرا(س) در مدارس و اماکن عمومی برگزار و مبلغین و کارشناسان مذهبی در این گفتمان ها به شبهات مردم بویژه جوانان و نوجوانان پاسخ می دهند.

منتظری تأکید کرد: دشمن با همه توان و امکانات تلاش دارد تا فرهنگ اهل بیت و معارف شیعه را در جامعه کمرنگ سازد و در این راستا برگزاری گفتمان های دینی می تواند خنثی کننده توطئه های دشمنان باشد.

رییس اداره تبلیغات اسلامی قرچک گفت: در گفتمان های دینی که در ایام فاطمیه در مدارس و اماکن دیگر قرچک برگزاری می شود، تلاش شده تا به دغدغه ها و شبهات جوانان و آینده سازان کشور پاسخ داده شود.