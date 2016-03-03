محکومیت جهانی بیانیه شورای همکاری خلیج فارس علیه حزب الله

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، دبیرخانه کنفرانس احزاب عربی اقدام شورای همکاری خلیج فارس علیه حزب الله را محکوم کرده و با اشاره به دیدار امرای سعودی با مقامات رژیم صهیونیستی آن را در چارچوب همکاری و هماهنگی با دشمن صهیونیستی و پاسخ به درخواست این رژیم برشمرد.

دبیرخانه کنفرانس احزاب عربی اعلام کرد: این اقدام عربستان سعودی ما را غافلگیر نکرد چرا که عربستان پیش از این از گروه های تروریستی برای ساقط نمودن دولت مقاوم سوریه حمایت کرده است، به یمن تجاوز کرده و نظامیان خود را برای سرکوب قیام مسالمت آمیز مردم بحرین ارسال کرده بود و امروز نیز در راستای خدمت به دشمنان اسلام و پس از شکست های خود در سوریه، یمن و پیروزی های جبهه مقاومت در فلسطین و لبنان گروه های مقاومت را تروریستی می خواند.

«امیل لحود» نماینده سابق پارلمان لبنان نیز در بیانیه ای خواستار واکنش رسمی لبنان به تروریستی خواندن حزب الله از سوی شورای همکاری خلیج فارس شد. وی با بیان اینکه این امر به معنای تروریستی خواندن تمام لبنان است، افزود: مقاومت که از لبنان در مقابل دشمن اسرائیلی حمایت کرده است امروز نیز در کنار ارتش از لبنان در مقابل تروریسم حمایت می کند و مایه افتخار و مباهات لبنانی ها و میهن دوستان حقیقی است.

لحود گفت: این کشورها چگونه حزب الله را در زمره گروه های تروریستی قرار می دهند، این در حالی است که جنگنده های آنها هر روز مردم یمن را هدف قرار می دهد. این اقدام موجب پایبندی بیشتر ما به گزینه مقاومت خواهد شد.

وی با بیان اینکه در زمانی که قیمت نفت کاهش یافته میزان شرف در رگ های برخی نیز فروکش کرده است، افزود: اگر اینها قادر هستند به ما نفت صادر کنند ما آمادگی داریم که به آنها از جنوب خود که در مقابل اسرائیل پایداری کرده و با تروریسم مبارزه می کنند شرف و کرامت صادر کنیم چرا که قیمت شرافت کاهش نیافته و بهایی ندارد.

جنبش امل لبنان نیز طی بیانیه ای تصمیمات صادره از سوی شورای همکاری خلیج فارس و وزرای کشور اتحادیه عرب در خصوص مقاومت را که همچنان بر موضع مقاوم خود پایبند است محکوم کرده و نگران کننده خواند.

دفتر سیاسی جنبش امل لبنان ضمن اعلام مخالفت با این تصمیمات، تجدیدنظر در آن و محکومیت تروریسم دولتی اسرائیل که هر روز علیه مردم فلسطین مرتکب جنایت می شود را خواستار شد.

سرتیپ «مصطفی حمدان» رئیس حزب لبنانی المرابطون نیز از موضع مدبرانه وزیر کشور لبنان برای اعلام مخالفت با تروریستی اعلام کردن حزب الله در بیانیه پایانی اجلاس وزرای کشور عرب تمجید کرد. وی در عین حال از تصمیم شورای همکاری خلیج فارس در گنجاندن یکی از گروه های سیاسی مهم و اساسی لبنان در زمره گروه های تروریستی انتقاد کرده و بر اهمیت حمایت از حزب الله تاکید کرد.

جمعیت لبنانی «قولنا و العمل» نیز بیانیه شورای همکاری خلیج فارس درباره حزب الله لبنان را محکوم کرد. «احمد القطان» رئیس این جمعیت گفت: آیا تروریستی خواندن حزب الله به نفع این کشورهاست؟ آیا این تصمیم در راستای خدمت به امت عربی، اسلامی و ملت هاست؟

وی همچنین با درخواست از رهبران سیاسی و علما و روحانیان دینی برای محکوم کردن این تصمیم، از شورای همکاری خلیج فارس خواست در خصوص تصمیم خود تجدیدنظر کند.

فراکسیون پارلمانی «صادقون» عراق هم بیانیه شورای همکاری خلیج فارس در تروریستی اعلام کردن حزب الله را محکوم کرده و آن را بی ارزش خواند. «حسن سالم» رئیس فراکسیون پارلمانی صادقون گفت: ملت های عربی گرفتار حکامی صهیونیستی و رژیم هایی که در ظاهر عربی و در نهان عبری هستند شده اند. این حکام آلت دست صهیونیست ها و آمریکایی ها هستند.

وی با محکوم کردن اقدام شورای همکاری خلیج فارس افزود: کنفرانس وزرای کشور شورای همکاری خلیج فارس روز چهارشنبه با قرار دادن مقاومت شریف حزب الله در جمع گروه های تروریستی که طرح های آنها را در منطقه به شکست کشانده است پایان بدی را رقم زد.

سالم در عین حال تصریح کرد که این بیانیه بی ارزش و فاقد توجیهات قانونی است بویژه اینکه حزب الله یکی از گروه های شرکت کننده در روند سیاسی لبنان است.

جبهه مردمی آزادی فلسطین، کمیته عالی انقلاب یمن و همچنین دیگر گروه های یمنی نیز پیش از این بیانیه شورای همکاری خلیج فارس علیه حزب الله لبنان را محکوم کرده و بر حمایت خود از این حزب تاکید کرده بودند.

حزب رفاه موریتانی نیز بیانیه شورای همکاری خلیج فارس علیه حزب الله را محکوم کرد. حزب رفاه موریتانی اعلام کرد که تصمیم شورای همکاری خلیج فارس در تروریستی اعلام کردن حزب الله اقدام گستاخانه و بی سابقه ای است که نشان دهنده یاس و ناامیدی برخی از رژیم های عربی است.

این حزب در بیانیه ای تصریح کرد که تروریستی اعلام کردن حزب الله از سوی شورای همکاری خلیج فارس تصمیمی ننگین است و بیش از آنکه به زیان حزب الله باشد به وحدت لبنان آسیب می زند. حزب رفاه موریتانی تصریح کرد: ما همبستگی و حمایت کامل خود را از حزب الله که با هجمه مایوسانه کشورهای عرب خلیج فارس مواجه شده است اعلام می کنیم.