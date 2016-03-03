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۱۳ اسفند ۱۳۹۴، ۱۵:۰۷

رئیس پلیس راهور تهران:

۷۰ درصد حوادث رانندگی انسانی است

۷۰ درصد حوادث رانندگی انسانی است

رئیس پلیس راهور تهران، با بیان اینکه کودکان را باید با نگاه فکر جمعی و گروهی تربیت کنیم، گفت: ۷۰ درصد حوادث رانندگی انسانی است و نشان از نگرش فردگرایانه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار تیمور حسینی در اولین همایش ملی نقش کودک و نوجوان در توسعه پایدار گفت: نقش کودکان و نوجوانان به عنوان آینده ساز هر کشور در توسعه شفاف و واضح است.

وی افزود: این کودک همانند یک خمیر مجسمه سازی است که فکر، نگاه و بینش او را ما می سازیم. به عنوان پدر و مادر در خانه و بعد هم سیستم های آموزشی در جامعه نگاه های ابتدایی را می سازند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی شهر تهران محیط زیست، صلح و توسعه را شرط اساسی هر کودکی دانست و تصریح کرد: اما نظام سلطه با ایجاد جنگ کاری کرده اند تا از حق صلح و محیط زیست سالم کودکان برخوردار نباشند.

وی با تاکید بر اینکه نگاه ما منفعت طلبانه نباید باشد گفت: ۷۰ درصد حوادث رانندگی انسانی است. کودکان نیاز به آموزش دارند تا در این سیستم به درستی عمل کنند.

سردار حسینی بیان کرد: مهمتر از آموزش تربیت است، بخش قابل توجه معضلات به عنوان تخلفات رانندگی، ناهنجاری و بیماری ناشی از بی اخلاقی است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی شهر تهران با بیان اینکه بینش و نگرش ما فردگرایانه است تصریح کرد: اگر می خواهیم از محیط زیست سالم، ایمن و سلامت کامل بهره مند شویم باید کودکان را با نگاه فکر جمعی و گروهی تربیت کنیم که بر فضای ویژه اخلاقی تکیه داشته باشند.

وی تاکید کرد: سال هاست دچار افراط و تفریط شده ایم اما باید اعتدال را جایگزین آن کنیم و نگاه منطقی تری داشته باشیم.

کد مطلب 3571875
حبیب احسنی پور

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