فرهنگ سازی در زمینه حفاظت از منابع طبیعی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خاتمی ظهر پنجشنبه به مناسبت هفته منابع طبیعی درمراسم افتتاح نهالستان کوشکن، بر حراست و حفاظت از منابع طبیعی و اراضی ملی تاکید کرد و افزود: دستگاه‌های متولی برای حفاظت از آب و خاک نباید جزیره‌ای عمل کنند؛ چرا که با اتحاد مشکلات زیادی حل می‌شود.

وی با بیان اینکه حفاظت از مناطع طبیعی عزم همگانی را می طلبد، اظهار کرد: باید همه آحاد جامعه نسبت به حفاظت از اراضی ملی و محیط زیست تلاش کنند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان بر ضرورت فرهنگ سازی در زمینه منابع طبیعی تاکید کرد و گفت: فعالیت‌های صورت گرفته تاکنون خوب بوده است.

حجت الاسلام خاتمی تاکید کرد: در حال حاضر در بسیاری از مناطق استان زنجان برداشت‌های بی‌رویه موجب کاهش آب سفره‌های زیر زمینی شده است.

وی بر لزوم شناسایی ظرفیت‌ها در زمینه منابع طبیعی اشاره کردو یاد آورشد: مطالعه جامع در زمینه منابع طبیعی در استان باید صورت گیرد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان اطلاع‌رسانی و برنامه‌ریزی در زمینه منابع طبیعی را ضروری دانست و افزود: باید در این زمینه توجه بیشتری شود.

حجت الاسلام خاتمی تصریح کرد: مدیریت و حفظ و نگهداری از منابع طبیعی و ملی باید به دست مردم سپرده شود.

وی گفت: اعزام سفیران انفال به مناطق مختلف، اقدام ویژه‌ای است که در راستای فرهنگ‌سازی حفاظت از منابع طبیعی توسط مردم انجام شده است و در این استان هم به خوبی اجرا می شود.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان یاد آورشد: باید فرهنگ بهره برداری از آب در استان زنجان اصلاح شود و جلوی برداشت های غیر مجازدر استان گرفته شود.

حجت الاسلام خاتمی گفت: ازیاد جمعیت و توسعه فیزیکی باعث شده که مردم نسبت به منابع طبیعی تصرف داشته باشند و این اجتناب ناپذیر نیست.

وی ابراز کرد: باید مدیریت مصرف آب در دستور کار قرار گیرد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان گفت: محققان نظر دارند که آب و خاک در ایران درحال از بین رفتن است چرا که ما آب را می توانیم بخریم ولی خاک را نمی شود از جایی خرید و جایگزینی پیدا کرد چرا که تولید خاک ۳۰۰ سال طول می کشد.