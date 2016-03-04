فراخوان و مقررات سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجر منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، متن فراخوان و مقررات سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجر برای پذیرش فیلم‌های ایرانی به شرح زیر است:

ماده ۱ – اهداف

در قلب پایتخت ایران، تهران، جشنواره جهانی فیلم فجر فیلم های داخلی و بین المللی را که از کیفیت هایی عالی برخوردار باشند ارج می نهد. این رویداد مبادلات فرهنگی را گرامی می دارد، دستاوردهای نوین سینماگران تحسین شده را به نمایش می گذارد و فیلم هایی را که در ارتقای مشارکت هنری در واسطه بیانی سینما راهگشا هستند، عرضه می کند. به علاوه، جشنواره نگاهی ویژه به آثاری دارد که در گسترش پیام عدالت طلبی و دفاع از ستمدیدگان و همینطور تاکید بر ارزش های اخلاقی و انسانی در دنیایی متعصب و غیر انسانی موثر باشند.

همچنین جشنواره بر فیلم هایی از خاور میانه و آسیای مرکزی و آثار پیام آور صلح و دوستی در مقام آموزه های راستین پیامبران الهی، تمرکزی خاص دارد.

سی و چهارمین دوره جشنواره، به دبیری رضا میرکریمی از اول تا ششم اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ در شهر تهران برگزار خواهد شد.

ماده ۲ – شرایط پذیرش آثار ایرانی

نسخه های قابل قبول: دی سی پی، فایل اَپِل پرورِز ۴۴۴۴ یا فایل فول اچ دی با زیرنویس انگلیسی

تاریخ تکمیل اثر: حداکثر دوازده ماه پیش از آغاز جشنواره

فیلم های قابل قبول:

فیلم های بلند با حداقل زمان ۷۵ دقیقه تهیه شده به قصد نمایش سینمایی

فیلم های کوتاه با حداکثر زمان ۱۵ دقیقه

تمام فیلم های بلند متقاضی باید حداکثر تا تاریخ بیست و پنجم اسفندماه ۹۴ فرم شرکت را در نشانی زیر به شکل آنلاین( بر خط ) تکمیل کنند:

http://www.fajriff.com/en/festival-۲۰۱۶/entry-form/

در صورتی که آثار ایرانی پیش از این، به هر عنوان در خارج از کشور به نمایش در آمده باشند، امکان حضور در بخش های رسمی جشنواره را نخواهند داشت.

تبصره: فیلم های کوتاه از این قاعده مستثنی خواهند بود.

فرم شرکت تکمیل شده و نسخه بازبینی می بایستی پیش از مهلت مقرر (۲۵ اسفند ۱۳۹۴) به نشانی زیر رسیده باشند:

پست الکترونیکی film@fajriff.com

آدرس دبیرخانه: خیابان شریعتی، سه راه طالقانی به طرف میدان سپاه، نبش کوچه طاهریان، پلاک ۲۷۶ واحد ۲، تلفن: ۰۲۱۷۷۶۴۴۶۸۰