به گزارش خبرنگار مهر، نخستین گردهمایی سراسری فعالان مرغ گوشتی با عنوان «بررسی چالش ها و فرصت های پیش روی این صنعت» صبح شنبه با حضور مدیرکل دام و طیور وزارت جهاد کشاورزی به میزبانی موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی برگزار شد.

در این گردهمایی بزرگ که با حضور بیش از ۴۵۰ نفر از فعالان استانی این صنعت در سالن اجتماعات زنده یاد پروفسور میرشمسی موسسه رازی برگزار شد، مسائل و دغدغه های این صنف مطرح و راهکارهای برون رفت از آن از سوی فعالان استانی پیشنهاد شد.

در ابتدای این نشست دکتر سید علی پوربخش معاون تحقیقات و فناوری موسسه رازی ضمن خوشامدگویی به مدعوین، ابراز امیدواری کرد این گردهمایی به رفع یا کاهش چالش ها و حمایت از این صنعت کمک کند.

وی در سخنانی کوتاه به جایگاه موسسه رازی در تولید فرآورده های پزشکی و دامپزشکی در ۹ دهه گذشته تا کنون اشاره و از تلاش کارکنان و محققان این مرکز بزرگ تحقیقاتی- تولیدی از جمله پروفسور میرشمسی - پدر واکسن ایران - در شناسایی عوامل بیماری زا و ساخت واکسن های مورد نیاز یاد کرد.

تولید ۹۰ درصد واکسن های دامی در کشور توسط موسسه رازی

پوربخش تامین ۹۰ درصدی واکسن ها و فرآورده های پزشکی، تامین حدود ۹۰ درصد واکسن های دامی و سهم بیش از ۵۰ درصدی این موسسه در تولید واکسن های طیور کشور را از توانمندی های موسسه رازی برشمرد که موجب قطع وابستگی در واردات بسیاری از واکسن ها و صرفه جویی ارزی قابل توجه برای کشور شده است.

معاون تحقیقات و فناوری موسسه رازی واکسن های دوگانه نیوکاسل و آنفلوانزا، نیوکاسل روغنی، برونشیت عفونی، آبله، پاستورلوز، لارنگو و غیره را از جمله تولیدات این موسسه در حوزه بیماری های طیور نام برد.

در این گردهمایی، فعالان صنف طیور در استان های مختلف با هدف چاره اندیشی، مسائل هم صنفان خود را بازگو کردند و خواستار حمایت دولت از تولیدکنندگان مرغ شدند.

در این هم اندیشی که فعالان صنعت مرغداری از استان های مختلف از جمله خراسان رضوی، کرمانشاه، فارس، گیلان، اصفهان، تهران حضور داشتند، اعلام شد که براساس آمارها ایران مقام هفتم تولید مرغ گوشتی دنیا را در اختیار دارد اما وضعیت حاکم بر این صنعت به واسطه تصمیمات غلط و وجود واسطه ها نامساعد است و بسیاری از فعالان این عرصه با از دست دادن سرمایه خود ورشکست شده اند.

به گفته یکی از مرغداران، امروز بسیاری از کارخانه های دان در کشور با بیست درصد ظرفیت خود کار می کنند که آن هم در حال تملک توسط بانک ها هستند.

امیرمهدی سیدی با تاکید بر اینکه مرغداری حرفه ای آسیب پذیر و نیازمند حمایت است گفت: از دولت تقاضا می کنیم برای حمایت از تولید داخلی به گونه ای برنامه ریزی کند تا ما به حق خود برسیم.

صدور بی رویه مجوز مرغداری بدون توجه به نیاز بازار

این فعال صنعت مرغ گوشتی کشور ضمن قدردانی از وزرات جهاد کشاورزی و ارائه تسهیلات بانکی، خواستار حضور پررنگ تر این وزارت خانه برای حمایت از مرغداران شد.

سیدی ناکارآمدی مدیریتی و مقروض شدن مرغداران به بانک ها را علت مشکلات حاکم بر این صنعت دانست و تصریح کرد: این وضعیت سبب شده حتی یک درصد مرغداران نیز نتوانند به تعهدات خود عمل کنند.

تاکید بر لزوم ایفای نقش پررنگ تر اتحادیه ها با توجه به وظایف تعریف شده آنها از جمله در تعیین قیمت مرغ، لزوم ساماندهی فعالیت بدون مجوز حدود ۳۰ درصد فعالان این صنعت، فعالیت ۲۷ هزار مرغدار در سراسر کشور در وضعیت نامساعد و غیره از گلایه های این مرغدار بود.

سیاست های غلط دولت گذشته که بدون توجه به نیاز بازار و تنها برای ایجاد اشتغال، مبادرت به صدور بی رویه مجوز مرغداری طی سال های ۸۵ تا ۹۰ با پرداخت تسهیلات ارزان کرد، گله مرغداری بود که گفت: این سیاست غلط ما را به قربانگاهی برد که امروز برای ما ایجاد شده است.

حبیب اسدالله نژاد افزود: از طرفی ابلاغ طرح نظام یکپارچه سازی تولید مرغ، سیاستی بود که طی همان سال ها اتخاذ شد. سیاست یکبام و دو هوایی که توجیهی برای آن نیست.

یکی از مشکلات بزرگ این صنعت را طرح ها خام و غیرکارشناسی و غیرقابل اجرا عنوان کرد که موجب وارد آمدن آسیب جدی و بی انگیزه شدن و ورشکستی فعالان این صنعت شده است.

ساماندهی وضعیت نامساعد صنعت مرغداری در کشور ضروری است

این مرغدار با اشاره به اینکه مرغداران بیش از ۱۵ سال است که با تولیدات خود در مسیر اقتصاد مقاومتی گام برداشته اند، اظهار کرد: امروز که تحریم های ظالمانه علیه کشورمان برداشته شده و به یک نقطه آرامش رسیده ایم از دولت انتظار داریم ما را حمایت کند زیرا با تولیدات داخلی بود که نیاز مردم به این پروتئین مهم گوشتی طی سال های گذشته تا کنون تامین شده است و امروز باید با حمایت از فعالان این صنف، آنها را برای ادامه مسیر دلگرم کنیم.

چالش های مرغداران با بانک ها و مانع تراشی بیمه گرها در پرداخت خسارت، ناتوانی در تامین نقدینگی مورد نیاز صنعت طیور، تاکید بر کیفیت بالای مرغ های تولید شده در داخل و انتقاد شدید از اظهار نظرهای غیرواقعی و بی اساس مبنی بر هورمونی بودن مرغ ها، ساماندهی واحدهای مرغداری غیرمجاز و فقدان سیستم نظارتی واحد از جمله موارد مطرح شده در این نشست بود.

همچنین مرغدران خواستار حضور نمایندگان تشکل ها در تصمیم گیری های کلان صنعت طیور، لزوم تقویت تشکل های استانی، کوتاه کردن دست افراد سودجو و واسطه ها از این صنف، اختصاص ردیف بودجه و مشوق های صادراتی برای مرغ های مازاد بر نیاز داخل، لزوم تقویت و تجدید ساختار شرکت پشتیبانی امور دام برای کنترل مازاد تولید و کنترل قیمت مرغ، اصلاح سیستم یکپارچه سازی تولید و اتخاذ سیاست گذاری های دقیق از سوی دولت و اخذ نظر نخبگان و تشکل ها برای ساماندهی وضعیت نامساعد صنعت مرغداری کشور شدند.