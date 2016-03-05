به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی آیت الله العظمی سید محمد حسینی زنجانی، مرجع عالیقدر جهان اسلام و تشیع، در پی درگذشت عالم مجاهد و یار صادق انقلاب آیت الله حاج شیخ عباس واعظ طبسی رحمة الله علیه، پیام تسلیتی صادر کردند.

در این پیام تسلیت آمده است: ارتحال عالم مجاهد، مرحوم آیت‌الله حاج شیخ عباس واعظ طبسی، نماینده محترم ولی فقیه در استان‌های خراسان و تولیت آستان مقدس رضوی علیه آلاف التحیة و الثنا را به محضر مبارک امام زمان (عجّل اللّه فرجه الشریف) مقام معظم رهبری و حوزه‌های علمیه خراسان به‌ویژه بیت شریف معظم‌له تسلیت عرض می‌کنم.

آیت الله حاج سیدمحمد حسینی زنجانی در پیام خود به‌مناسبت درگذشت آیت الله واعظ طبسی تاکیدکرده اند: تاریخ بزرگ انقلاب شکوهمند اسلامی، خاطرات مجاهدت‌های فراوان آن عالم نستوه را همواره در یاد خواهد داشت و زائران و مجاوران آستان ملک‌پاسبان حضرت امام علی‌بن موسی الرضا‌ (علیه آلاف التحیة و الثناء) خدمات گران‌سنگ آن مدیر شایسته را فراموش نخواهد کرد.

در این پیام تسلیت آمده است: از خداوند متعال برای آن مرحوم در کنار مضجع شریف رضوی، علو درجات و برای بازماندگان ایشان صبر و اجر مسئلت دارم.