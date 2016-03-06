به گزارش خبرگزاری مهر، حجت قاسم زاده اصل نویسنده و کارگردان سریال «تاریکی شب، روشنایی روز» درباره آخرین وضعیت این سریال گفت: تهیه کننده سریال محمد هاشمی اصل و برنامه ریز سریال مجیدرضا فاضلی است و انتخاب سایر عوامل ادامه دارد.

وی با اشاره به شروع زمان تصویربرداری سریال نیز عنوان کرد: پیش بینی زمان شروع تصویربرداری اردیبهشت ماه سال بعد است که زمان تصویربرداری ۴ ماه و نیم ماه پیش بینی شده و تمامی لوکیشن ها در تهران است.

قاسم زاده درباره ایده اصلی نگارش این سریال گفت: ایده اولیه نگارش سریال «تاریکی شب، روشنایی روز» بر اساس علاقه شخصی من بود و پس از گذراندن مراحل پژوهشی مفصل، نگارش متن را شروع کردم و ترجیح دادم آدم ها و قصه سریال، بیانگر حس و فضایی از بستر تاریخی باشند تا نماینده واقعی از دوران تاریخی. تاریخ را می شود در کتاب ها خواند اما ترسیم و تصور شیوه زندگی و تفکر آدم های دوران های گذشته، اتفاق بهتری است که امیدوارم رخ داده باشد.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا فیلمنامه نویسی فردی را به فیلمنامه نویسی گروهی ترجیح می دهد؟ عنوان کرد: معتقدم که نگارش فیلمنامه یک کار به شدت انفرادی است و به فیلمنامه نویسی گروهی اعتقادی ندارم. بازی هایی مثل فوتبال و والیبال را می توان به صورت تیمی انجام داد اما نویسندگی این طور نیست. در بهترین حالت فرضی، نویسنده اصلی می تواند از پشتوانه پژوهش گروه و ایده هایشان استفاده کند اما محصول نهایی می بایست سلیقه دراماتیک یک نویسنده باشد. اکنون تیم های نویسنده ای ظهور کرده اند که روزی یک قسمت سریال می نویسند اما كار خوب زمان کافی می خواهد.

این نویسنده و کارگردان درباره زمان نگارش فیلمنامه بیان کرد: زمان استانداری برای نگارش فیلمنامه تعریف نشده و با توجه به نوع و ژانر کارها متفاوت است اما به تجربه برای نسخه اول یک فیلمنامه سینمایی ۴ یا ۵ هفته کافی است و سریالی که طرح و ساختارش معلوم شده خروجی هفته ای یک قسمت، خروجی معقولی است. برای سریال «تاریکی شب، روشنایی روز» از ابتدای شکل گیری ایده کار و پژوهش تا پایان نوشتن فیلمنامه حدود ۷ ماه وقت صرف کردم اما بازنویسی و رتوش نهایی همچنان تا قبل از کلید زدن سریال ادامه خواهد داشت.

قاسم زاده همچنین درباره منابع پژوهشی اثر خود ادامه داد: با توجه به این که بخشی از سریال در دهه ۵۰ می گذرد. تمام کتاب ها و نشریات و مجله های موجود و در دسترس از دهه ۵۰ تا امروز (که خاطرات و کتاب های بیشتری چاپ و منتشر شده است) را مطالعه کردم و یادداشت برداشتم اما برای خلق شخصیت های سریال از هیچ شخصیت واقعی استفاده نکردم زیرا قرار نیست شخصیت دراماتیک عین شخصیت های واقعی و تاریخی باشد.

کارگردان سریال «یادآوری» درباره حجم و کشش داستانی تازه ترین سریال خود اظهار کرد: سریال من ۱۴ قسمت ۴۵ الی ۵۰ دقیقه ای است. من سفارشی برای نوشتن این سریال نداشتم و به دلیل علاقه ام به موضوع و شخصیت ها بعد از انجام پژوهش و با مطرح کردن ایده، قصه و کسب موافقت شفاهی و دوستانه مدیران مركز فیلمنامه نویسی، نگارش را آغاز کردم و منتظر انجام کارهای اداری و عقد قرارداد و دریافت قسط نماندم و بگویم که هیچوقت برای نوشتن و ساختن کاری سفارش قبول نکرده ام و تا به امروز هیچ وقت قرارداد جداگانه ای برای نگارش نبسته ام و تمام توافق ها و پرداخت های مالی بعد از اتمام نگارش فیلمنامه بوده است.

سریال «تاریکی شب روشنایی روز» كه در دو برهه زمانی امروز و گذشته اتفاق می افتد، داستان زندگی فردی است که جریان روزمره حیاتش از مدار عادی خارج می شود. او مجبور است جواب چرایی مشکلات امروزش را در گذشته پیدا کند و...

این سریال در ۱۴ قسمت ۴۵ دقیقه ای به نویسندگی و كارگردانی حجت قاسم زاده اصل توسط محمد هاشمی اصل در مركز گسترش فیلمنامه نویسی رسانه ملی تولید می شود.