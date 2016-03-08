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۱۸ اسفند ۱۳۹۴، ۱۳:۲۱

کره جنوبی باز هم کره شمالی را تحریم کرد

کره جنوبی باز هم کره شمالی را تحریم کرد

کره جنوبی بار دیگر کره شمالی را مورد تحریم های بیشتر قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، «لی سوک جوون» مسئول ارشد دفتر هماهنگی سیاست های دولتی کره جنوبی با اعلام این خبر افزود: از آن جا که بسیاری از تاسیسات و مراکز کره شمالی از جمله رستوران های آن در خارج کشور یکی از کانال های سود آوری مالی برای این کشور بشمار می آید، ما از مردم کره جنوبی می خواهیم از این امکانات استفاده نکنند.

براساس گزارش های رسیده سئول تخمین زده که پیونگ یانگ سالانه از حدود ۱۳۰ رستوران کره شمالی در ۱۲ کشور جهان حدود ۱۰ میلیون دلار درآمد کسب می کند.

دولت کره جنوبی نیز با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: کاهش مراجعه به رستوران های کره شمالی می تواند بطور قابل توجهی سود مالی برای این کشور را تحت تاثیر قرار دهد.

کد مطلب 3575762
شقایق لامع زاده

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