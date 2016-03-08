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۱۸ اسفند ۱۳۹۴، ۱۳:۵۷

رهبر انقلاب ضمن کاشت نهال:

لزوم حراست از فضای سبز/ تهاجم به جنگل‌ها و باغ‌ها خلاف مصلحت است

لزوم حراست از فضای سبز/ تهاجم به جنگل‌ها و باغ‌ها خلاف مصلحت است

رهبرانقلاب با اشاره به تخریب گونه‌های اصیل و بومی گیاهی در اثر برخی دست‌اندازی‌ها فرمودند: تهاجم به جنگل‌ها و باغ‌ها خلاف مصلحت است و بیم آن می‌رود که برخی از این گونه‌های اصیل از بین بروند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای، در هفته‌ی منابع طبیعی، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی ظهر امروز (سه‌شنبه) یک اصله نهال، غرس کردند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای سپس در سخنانی، با تأکید بر ضرورت قدر دانستن گیاهان و درختان که مایه‌ی برکت زندگی بشر هستند، گفتند: همه‌ی مردم و مسئولان باید در حفظ فضای سبز به‌ویژه فضای سبز جنگل‌ها و مراتع، به‌عنوان یک وظیفه کوشا باشند.

ایشان با اشاره به تخریب گونه‌های اصیل و بومی گیاهی در اثر برخی دست‌اندازی‌ها به جنگل‌ها، خاطرنشان کردند: تهاجم به جنگل‌ها و باغ‌ها خلاف مصلحت است و بیم آن می‌رود که برخی از این گونه‌های اصیل از بین بروند، بنابراین وظیفه‌ی همه، حراست و حفاظت از فضای سبز است.

در این مراسم وزیر و نماینده‌ی ولی فقیه در جهاد کشاورزی و شهردار تهران حضور داشتند.

کد مطلب 3575830

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