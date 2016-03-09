۴۹۰ میلیارد تومان پروژه مشارکتی در زنجان اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید امیدی شامگاه سه شنبه در نشست خبری با خبرنگاران در محل شورای شهر زنجان ضمن بیان اینکه شورای شهر چهارم به بحث سرمایه گذاری ها در عمران شهری تاکید جدی دارد، اظهار کرد: طی سالجاری ۴۹۰ میلیارد تومان پروژه مشارکتی در زنجان اجرا شده است.

وی همچنین به فوت کارگر شهرداری زنجان که به دلیل تصادف جان خود را از دست داد اشاره داشت و گفت: دراین راستا برای توجه بیشتر مردم به جان کارگران شهرداری باید کارهای اجتماعی و ایجاد کمپین در دستور کار قرار گیرد.

رئیس شورای شهر زنجان تعداد پروژه‌های مشارکتی تعریف شده برای این شهر را ۲۰ پروژه اعلام کرد و گفت: شهرداری زنجان برای تحقق این پروژه‌ها برنامه‌ریزی کرده است.

امیدی تصریح کرد: جاری شدن اقتصاد مقاومتی، ملاک بودن سند چشم‌انداز ۲۰ ساله در تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای، نظارت بر اجرای پروژه‌های عمرانی از جمله برنامه‌های سال آینده شورا است.

وی گفت: انتشار اوراق مشارکت یعنی تقویت نقطه ضعف موجود در شهرداری زنجان از دیگر برنامه‌ها ی مهم شورا است.

رئیس شورای اسلامی شهر زنجان تعیین تکلیف ممیزی املاک و ارائه برش سه ماهه از پروژه‌ها را از دیگر برنامه های شورا در سال آینده عنوان کرد و افزود: داشتن برش سه ماهه از پروژه‌ها به نظارت آن‌ها کمک خوبی می کند.

امیدی پاسخگو بودن، شفاف بودن و شهروند محور بودن را از برنامه‌های شورای چهارم زنجان در سال آینده اعلام کرد و گفت: رویکرد شهروندمحوری شورا در همه امور از جمله برنامه‌های فرهنگی مد نظر است و انجام برنامه‌های مردم‌محور شامل اجرای گذرهای فصلی از اولویت‌های فرهنگی شورا است، که توسط شهرداری عملیاتی می‌شود.

وی به استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در توسعه و آبادانی شهر زنجان اشاره کرد و یاد آورشد: پروژه‌های مشارکتی تعریف شده در سالهای گذشته در سال آینده هم عملیاتی شود که خود در توسعه شهر زنجان بسیار موثر است.