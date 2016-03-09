بازداشت سرکرده بخش تسلیحات شیمیایی داعش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «اینترنشنال بیزینس تایمز»، منابع امنیتی و اطلاعاتی عراق اعلام کردند: مسئول تسلیحات شیمیایی داعش در عراق توسط نظامیان آمریکا دستگیر شد.

«سلیمان داود العفری»، مسئول بخش تسلیحات شیمیایی داعش که پیشتر نیز در ارتش صدام خدمت می‌کرده است، توسط نظامیان آمریکایی در «تل عفر» دستگیر شد. گفته می شود او مسئول نگهداری و تامین تسلیحات شیمیایی در داعش بوده است.

نظامیان آمریکایی اعلام کرده اند فرد مذکور را جهت محاکمه به مقامات عراقی تحویل خواهند داد.

«اشتون کارتر»، وزیر دفاع آمریکا ماه پیش گفته بود که نظامیان این کشور به طور دقیق فعالیت های شیمیایی داعش را زیر نظر داشته و به زودی علیه آنها اقدام خواهد کرد.

گفتنی است، پیش از آن نیز «جیمز کلپر»، رئیس سازمان اطلاعات آمریکا در تاریخ ۱۲ فوریه گفته بود: کاملا روشن است که داعش از سلاح شیمیایی استفاده می کند.

خبرگزاری دیلی بیست هم امروز در یادداشتی، به نقل از یک عراقی در بند نیروهای آمریکایی، خبر از حمله آمریکا به تاسیسات شیمیایی داعش ظرف چند ماه گذشته داده بود.

در همین حال، روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز نیز خبر از دستگیری یک متخصص سلاح های شیمیایی در «اربیل» واقع در اقلیم کردستان عراق داد اما از انتشار نام او خودداری کرده است.