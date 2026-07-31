به گزارش خبرنگار مهر، مرضیه سی‌سی‌پور با تشریح وضعیت جوی، دریایی و دمایی استان، اظهار کرد: امروز روند افزایش دما همراه با وزش باد گرم و خشک در هرمزگان پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: آسمان استان صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی خواهد بود و در برخی نقاط شرقی و غربی، وزش باد گرم و خشک می‌تواند موجب بروز گرد و غبار و کاهش موقت کیفیت هوا شود.

سی‌سی‌پور، گفت: در مناطق دریایی نیز وزش باد سطحی پیش‌بینی شده و تردد شناورهای سبک و صیادی با احتیاط امکان‌پذیر است.

وی خاطرنشان کرد: از روز یکشنبه یازدهم مرداد، تغییر سوی جریان وزش باد جنوب شرقی در مناطق دریایی عمان تا تنگه هرمز پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی هرمزگان، توصیه کرد: از ترددهای غیرضروری و فعالیت در فضای باز به ویژه در ساعات ظهر خودداری و مصرف بهینه حامل‌های انرژی رعایت شود.