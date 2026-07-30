خوابگاه دانشجویی اهواز به دلیل حمله آمریکا از چرخه اسکان خارج شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد نژادی سلامی شامگاه امروز پنجشنبه در گفتگویی رسانه‌ای با اشاره به آسیب دیدن خوابگاه دانشجویی گلستان اهواز بر اثر انفجار ناشی از حمله بامداد پنجشنبه دشمن آمریکایی در نزدیکی آن اظهار کرد: این خوابگاه با سه بلوک مجزا محل اسکان حدود ۱۸۰ دانشجوی رشته‌های مختلف پزشکی، انترن‌ها، دستیاران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی از استان‌های مختلف بوده است.

وی افزود: بر اثر این انفجار شیشه بسیاری از اتاق‌ها شکست و دانشجویان دچار وحشت شدید شدند.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اهواز ادامه داد: مسئولان حوزه دانشجویی از همان دقایق ابتدایی در محل حاضر شدند و ضمن آرام‌سازی دانشجویان، اقدامات ایمنی برای جلوگیری از آسیب‌های ناشی از شیشه‌های شکسته و نیز ایمن‌سازی خوابگاه را آغاز کردند.

نژادی سلامی تصریح کرد: به منظور حفظ امنیت دانشجویان، همه ۱۸۰ دانشجوی ساکن در این خوابگاه به خوابگاه‌های دیگر با سطح بالاتر امنیت و پدافند غیرعامل منتقل می‌شوند.

وی بیان کرد: خوابگاه دانشجویی گلستان تا پایان عملیات کامل ایمن‌سازی و تعمیرات، از چرخه اسکان خارج خواهد شد و پس از رفع خطرات احتمالی و بهبود شرایط، دوباره قابل استفاده می‌شود.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفت: برآورد دقیق میزان خسارت نیز در اولین فرصت توسط تیم کارشناسی دانشگاه انجام خواهد شد و به ارگان‌های ذی‌صلاح ارائه می‌شود.