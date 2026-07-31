ارتش لبنان: اسرائیل به دنبال به راه انداختن فتنه داخلی در کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، رودولف هیکل فرمانده ارتش لبنان تاکید کرد که به راه انداختن فتنه داخلی در این کشور یکی از اهداف رژیم صهیونیستی است.

وی در ادامه فزود که باید در برابر این توطئه‌ها هوشیار بود و متحد شد.

هیکل تاکید کرد که باید با فتنه انگیزی‌های داخلی مبارزه کرد. نهاد نظامی در این کشور با چالش‌های زیادی روبرو است.

وی بیان کرد که ارتش به وظایف خود در حمایت از امنیت و ثبات کشور ادامه می‌دهد.

این در حالیست که حملات و تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه لبنان ادامه دارد و دولت غرب‌گرای بیروت به دنبال خلع سلاح مقاومت است!