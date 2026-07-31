به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، پلتفرمی که این شرکت برای این منظور در نظر گرفته، Google Play Age Signals API نام دارد. این ابزار هم‌اکنون به‌صورت آزمایشی در برزیل در حال استفاده است و از اواسط ماه آگوست در استرالیا و کانادا نیز عرضه خواهد شد. پس از آن، تا پایان سال به‌صورت جهانی در دسترس قرار می‌گیرد.

ابزار Age Signals به والدین اجازه می‌دهد سن خود یا فرزندشان را به‌صورت یک بازه سنی با توسعه‌دهندگان به اشتراک بگذارند.

این روش نسبت به اعلام دقیق سن یا تاریخ تولد، حریم خصوصی بیشتری را حفظ می‌کند و در عین حال به توسعه‌دهندگان کمک می‌کند تا الزامات روبه‌افزایش مربوط به تأیید سن را رعایت کنند.

اگر یک بزرگسال بازه سنی فرزند خود را به اشتراک بگذارد، تمام برنامه‌هایی که از این API استفاده می‌کنند به این اطلاعات دسترسی خواهند داشت و این سیستم به‌طور خودکار تجربه‌ای متناسب با سن کاربر ارائه می‌دهد. همچنین، کنترل‌های والدین از طریق برنامه Google Family Link در دسترس خواهد بود.

در پست وبلاگی گوگل در این باره آمده است: به‌جای اعمال قوانین یکسان برای همه، به توسعه‌دهندگان این انعطاف را می‌دهیم که خودشان تصمیم بگیرند چگونه از سیگنال‌های ایمنی استفاده کنند. با بهره ‌گیری از این سیگنال قابل‌اعتماد، کاربران اختیار کامل دارند محتوای برنامه، قابلیت‌ها و تنظیمات آن را متناسب با مخاطبان خود شخصی‌سازی کنند.

موضوع تأیید سن طی سال گذشته به یکی از مباحث مهم تبدیل شده است. چندین کشور و ایالت‌های مختلف آمریکا قوانین گسترده‌ای تصویب کرده‌اند که مسئولیت بیشتری را بر عهده صاحبان پلتفرم‌ها و توسعه‌دهندگان اپلیکیشن‌ها می‌گذارد تا سازوکارهای لازم برای بررسی و تأیید سن کاربران را فراهم کنند.