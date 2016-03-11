وحشت استکبار از رزمایش ایران/ سپاه پرچمدار قدرت موشکی منطقه است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد میرعمادی در خطبه های این هفته نماز جمعه در مصلای الغدیر خرم آباد با سفارش مردم به تقوای الهی اظهار داشت: پیامبر گرامی اسلام یک دستور العمل جامع به دخترش حضرت فاطمه زهرا(س) یاد داد که اگر ما نیز آن را رعایت کنیم سعادت مند می شویم.

وی ادامه داد: پیامبر گرامی اسلام فرمودند که فاطمه جان در زندگی خود در شب ها نخواب مگر اینکه قبل از خواب چهار کار را انجام دهی و آن چهار کار این است که قرآن را ختم کنی، پیامبران را شفیع خود قرار دهی، مومنان را از خود راضی کنی و حج و عمره ای را به جای آوری.

خطیب جمعه خرم آباد افزود: پیامبر گرامی اسلامی در پاسخ به دختر خود در رابطه با اینکه چگونه می تواند این کارها را قبل از خواب انجام دهد فرمودند که قبل از خواب ۳ مرتبه سوره توحید را بخوان که ثواب ختم قرآن را دارد، صلوات بر من و آل من بفرست تا پیامبران را شفیع خود قرار دهی، برای مومنان استغفار کن تا مومنان از تو راضی شوند و تسبیحات اربعه را بخوان که ثواب حج و عمره را دارد.

مکتب حضرت فاطمه(س) مکتب اعتراض به ظالمان و غاصبان است

آیت الله میرعمادی با اشاره به ایام فاطمیه و تسلیت روز یکشنبه ۲۳ اسفندماه سالروز شهادت فاطمه زهرا(س) گفت: یکی از ابعاد مهم زندگی حضرت فاطمه زهرا رفتار و سیره سیاسی و اجتماعی ایشان است.

وی با بیان اینکه جایگاه سیاسی حضرت فاطمه(س) را باید مد نظر قرار دهیم، تصریح کرد: این بانوی گرامی اسلام پس از رحلت پیامبر اکرم در مسیر ولایت و امامت ایستادگی و مقاومت کرد و در این راه جان خود را تقدیم کرد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه حضرت فاطمه(س) در راه ولایت ایستادگی و اعتراض کرد و به مسجد رفت و خطبه خواند، افزود: فاطمه (س) با روشنگری و آگاهی بخشی مردم را به ولایت و امامت هدایت کرد.

آیت الله میرعمادی با اشاره به اینکه مکتب حضرت فاطمه(س) مکتب اعتراض به ظالمان و غاصبان است، گفت: مکتب این بانوی گرامی اسلام، مکتب مقاومت در برابر انحراف از مسیر ولایت در جامعه است.

وی با بیان اینکه حضرت فاطمه زهرا(س) در برابر کسانیکه امامت را منحرف کردند مقاومت کرد و وصیت نامه سیاسی ایشان نشانه کوتاه نیامدن آن حضرت در مسیر ولایت بود، تصریح کرد: مکتب مقاومت فاطمه(س) تا ابد و تا زمان ظهور حضرت مهدی(عج) ادامه دارد.

طرح ساماندهی گلزار شهدا تکمیل شود

خطیب جمعه خرم آباد در ادامه سخنان خود با اشاره به شنبه ۲۲ اسفندماه سالروز فرمان امام خمینی(ره) مبنی بر تاسیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در سال ۵۸ اظهار داشت: فکر رسیدگی به خانواده شهدا و ایثارگران قبل از پیروزی انقلاب در ذهن امام بود و بعد از انقلاب امام(ره) رسما طی یک نامه ۱۰ ماده ای دستور تاسیس این نهاد مقدس را دادند.

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه امروز این روز به عنوان بزرگداشت شهدا نامگذاری شده است، تصریح کرد: بالاترین ارزش و آخرین نقطه کمال شهادت است.

وی با تاکید بر اینکه زنده نگه داشتن یاد شهدا، زنده نگه داشتن تمام خوبی ها و ارزش ها است، افزود: بنیاد شهید نیز به عنوان یکی از نهادهای انقلابی در خدمت پاک ترین انسان ها قرار گرفته است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به اینکه باید یاد شهدا و جایگاه مزار آنان را حفظ کنیم، گفت: مزار شهدا زیارتگاه است و طرح ساماندهی گلزار شهدا باید با همت مسئولان تکمیل شود.

دشمنان می خواهند نماز جمعه با شکوه برگزار نشود

آیت الله میرعمادی با اشاره به ۲۴ اسفندماه سالروز انفجار بمب در مراسم نماز جمعه تهران به امامت رهبر معظم انقلاب اظهار داشت: منافقین اعلام کرده بودند که نماز جمعه را بمب گذاری می کنند اما در آن روز مردم بیش از هر جمعه دیگر به نماز آمدند و رهبر فرزانه انقلاب نیز با صلابت خطبه ها را خواندند.

وی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب در آن روز با صلابت خطبه ها را ادامه دادند، تصریح کرد: این حادثه نشانه آن است که نماز جمعه مورد هدف دشمنان است و دشمنان می خواهند نماز جمعه با شکوه برگزار نشود.

خطیب جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه نباید در رابطه با شرکت در نماز جمعه سهل انگاری کنیم، افزود: خداوند متعال مومنان را به حضور در نماز جمعه دعوت کرده و همه باید حاضر شویم و دعوت خداوند را اجابت کنیم.

آیت الله میرعمادی در ادامه به ۲۶ اسفندماه سالروز ارتحال سید احمد خمینی اشاره کرد و گفت: ایشان امین امام خمینی(ره) و یار و یاور و پشتیبان رهبر معظم انقلاب بودند.

سپاه با اقتدار در منطقه نقش آفرینی می کند

وی با بیان اینکه این فرزند گرامی امام خمینی(ره) هرگز از مسیر ولایت منحرف نشد و نام اشان برای همیشه در تاریخ باقی ماند، تصریح کرد: سید احمد خمینی اعتقاد، ایمان و ارادت خاصی به ولایت و ربر معظم انقلاب داشتند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد به برگزاری رزمایش موشکی اقتدار ولایت اشاره کرد و بیان داشت: این رزمایش بار دیگر توان دفاعی ایران اسلامی را به نمایش گذاشت و غربی ها و رژیم صهیونیستی از این رزمایش به وحشت افتادند.

آیت الله میرعمادی با تاکید بر اینکه این رزمایش با قدرت تمام برگزار شد، افزود: موشک هایی که ایران در اختیار دارد در شرایط تحریم به دست آمده و نیروهای نظامی ایران اسلامی به خصوص سپاه در دوران تحریم پرچم قدرت موشکی را در منطقه به دست گرفت.

وی با بیان اینکه سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی با اقتدار در منطقه نقش آفرینی می کند، تصریح کرد: پیام این رزمایش آن است که رژیم صهیونیستی بداند اگر اقدام به کار احمقانه ای کند با حملات موشکی توانمند ایران نابود و محو می شود.