امام جمعه کیش: پروژه انزوای فناوری ایران شکست خورده است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علیرضا بی‌نیاز در خطبه‌های امروز نماز جمعه کیش با اشاره به پرتاب سه ماهواره ایرانی به فضا و شکست تلاش دشمنان در ایجاد محدودیت فناوری افزود: جوانان ایرانی مسیر اقتدار و عزت این کشور را ادامه خواهند داد و دشمنان آرزوی شکست ایران را به گور خواهند برد.

وی با بیان این که اقتدار علمی ایران دیگر معطل وعده و نگاه بیگانگان نمی‌ماند، اظهار کرد: در نظم نوین جهانی چند قطبی در حال شکل‌گیری، ایران جایگاه بالاتری دارد و ما باید خود را برای شرایط جدید آماده کنیم.

امام جمعه کیش اضافه کرد: دشمنان می‌خواهند جلوی نقش آفرینی ایران در نظم نوین جهانی را بگیرند ولی مردم ایران یک بار دیگر نقشه آنها را ناکام خواهند گذاشت.

وی با اشاره به ارسال پیام حضرت امام (ره) به آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی دو سال قبل از فروپاشی و پیش‌بینی دقیق بنیانگذار انقلاب از تحولات آن دوران گفت: جهان امروز هم در حال گذر از وضعیت تک قطبی به شرایط چند قطبی و ظهور قدرت‌های جدید است.

حجت‌الاسلام بی‌نیاز با بیان این که ایران جزو ۱۰ کشور دارای فناوری فضایی بوده و در این عرصه به خودکفایی رسیده است، تاکید کرد: مردم ایران به رغم مشکلات، عزت و اقتدار خود را کنار نمی‌گذارند و می‌دانند که دشمنان هم در صدد هستند تا نگذارند مردم ایران لذت این اقتدار و عزت را بچشند.

وی با اشاره به فرا رسیدن سالروز شهادت سپهبد قاسم سلیمانی و روز مقاومت، مقاومت را گفتمانی کارآمد، واقع‌بینانه، مردمی، هوشمندانه، ظلم ستیز، استکبار ستیز و برخاسته از اهداف متعالی انقلاب اسلامی ایران دانست و بیان کرد گفتمان مقاومت و استکبار ستیزی، امروز به گفتمانی جهانی تبدیل شده است.

امام جمعه کیش، مقاومت را نقطه مقابل سازش عنوان کرد و گفت: نتیجه گفتمان مقاومت، ایران قوی است و بر همین اساس دشمنان در صدد محدود کردن توان موشکی ما هستند و می‌خواهند بخشی از توان مقاومت ما را که بر اساس توان دفاعی و موشکی به دست آمده است، از بین ببرند و محدود کنند.

وی در ادامه خطبه‌های امروز نماز جمعه کیش، وضعیت معیشتی مردم را نامناسب و سخت خواند و اظهار کرد: دولت و مجلس باید بودجه سال آینده را به گونه‌ای تدوین و تصویب کنند که حل مشکل معیشتی مردم در اولویت باشد.

حجت‌الاسلام بی‌نیاز همچنین با اشاره به برخی اعتراضات در برخی مناطق کشور، اعتراض و انتقاد را حق مردم دانست و بیان کرد: در جامعه اسلامی و مردم سالاری دینی، مردم حق دارند که مطالبات خود را بیان کنند و مطالبات مردم باید شنیده شود.

وی خواستار پیگیری و حل مطالبات مردم در شرایط کنونی کشور شد و اضافه کرد: برای انتقاد و اعتراض مردم باید جایگاه و محلی مناسب پیدا شود.

امام جمعه کیش، اعتراض کردن را یکی از حقوق مردم نسبت به حکومت عنوان کرد و افزود: باید بین اعتراض و مطالبه گری با اغتشاش و ناامنی فرق بگذاریم و همه بر این باور هستند که بازی کردن با سلامت و مصلحت جامعه و مردم، پذیرفته نیست و بر این اساس معترضان نباید در زمین دشمن بازی بکنند.

وی اضافه کرد: در هر کشوری در صورت وقوع اغتشاش و جرم، برخورد می‌شود و در ایران اسلامی نیز نباید به عده‌ای سودجو و فرصت‌طلب اجازه داد که از این شرایط بهره‌برداری کند و مردم نیز اجازه سو استفاده به فرصت طلبان را نخواهند داد.

حجت‌الاسلام بی‌نیاز در ادامه خطبه‌های نماز جمعه امروز کیش، با اشاره به فرا رسیدن ولادت حضرت علی (ع) و روز پدر، آن حضرت را بهترین الگو برای رسیدن به حیات طیبه دانست و گفت: کسی که شیعه حضرت علی (ع) است باید در عمل و رفتار نیز از آن حضرت تبعیت کند.

وی بیان کرد: افتخار کردن به شیعه علی (ع) بودن خوب است و تمام آزادگان جهان به این امر افتخار می‌کنند و ما به عنوان شیعیان و رهروان آن امام وظیفه داریم که کلام و رفتار آن حضرت را در جامعه و زندگی خود پیاده کنیم.

امام جمعه کیش با بیان این که حضرت علی (ع) پدر امت اسلام خوانده شده است، اضافه کرد: مسئولان با الهام از تعالیم و رفتار و گفتار آن حضرت، در قبال سعادت خانواده و جامعه وظیفه سنگینی دارند و ما باید از آن حضرت الگو بگیریم و جامعه اسلامی به معنای واقعی ایجاد کنیم.