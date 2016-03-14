خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: روزگاران بسیاری گیاهان روییده بر فرق کوه‌ها و سینه دشت‌های زاگرس دوای بی‌بدیل زخم و دردهای مردمی بوده که راز شگفت‌انگیز این گیاهان را تجربه کرده بودند.

سالیان زندگی پیشینیان ما بر دامنه‌ها، انس و الفتی ناگسستنی بین آن‌ها و طبیعت استوار ساخته بود، طبیعتی که روزی مسکن، خوراک و پوشاک و درمانشان را تأمین می‌کرد.

بهبود زخم‌ها و دردها با گیاهان دارویی

دست حکیمان، شفابخش آلام مردمی بود که هنوز با مواد شیمیایی دانش پزشکی بیگانه بودند و جز خشکیده گیاهان دم‌دستی کوه و کش ها را برای درمان دردها نمی‌شناختند، از زخم‌های دهان‌گشوده گرفته تا سرماخوردگی‌های ساده را دست حکیمان باتجربه بهبود می‌بخشید و کمتر خانه‌ای یافت می‌شد کوبیده خشک چند گیاه در آن نباشد تا دم‌کرده‌شان دوای اورژانسی شبانه دردی باشند، گیاهانی که ما بارها پای بی‌اعتنایی بر آن‌ها گذاشته و گذشته‌ایم تا بدون استفاده تنها در باد برقصند و پژمرده شوند.

با ورود تکنولوژی و سرعت سرسام‌آور شهرنشینی، دست حکیمان کم‌کم از گیاهان دارویی بریده شد و این داروهای بی عوارض به‌سرعت از حافظه دانش پزشکی پاک شد.

اما چراغ دانش تجربه سالخوردگان و کتاب‌های به‌جامانده از شناخت داروهای گیاهی هنوز شعله نیمه جان خود را از دست نداده و خسته شدن مردم از عوارض داروهای شیمیایی، نگاه‌ها را باز به سمت گیاهان طبیعی چرخاند و چند سال بوده که رجوع به درمان‌های طبیعی گر گرفته و همین موضوع باز شدن مغازه‌های عطاری شانه‌به‌شانه بسیاری را در شهرهای لرستان باعث شده که هم منبع درآمد شده و هم نسخه درمان دردهای ساده مردم را تجویز می‌کنند.

تمام دردها با طب سنتی درمان می‌شوند!

تأثیر گیاهان دارویی و علاقه مردم به آن‌ها سبب شده که شربت‌های ساخته‌شده با این گیاهان از سوی شرکت‌های داروسازی کشور در داروخانه‌ها باقیمت نسبتاً گران عرضه شود به‌طوری‌که مشتری این شربت‌ها بسیار بیشتر از شربت‌های معروف مشابه است.

یک فعال عرضه گیاهان دارویی در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه در طب سنتی برای درمان هیچ دردی «نه» وجود ندارد، می‌گوید: این ادعا نیست و یک واقعیت است که تمام دردها با طب سنتی درمان می‌شوند.

فتحعلی قبادی ادامه می‌دهد: بسیاری از بیماری‌ها که خارجی نیستند و براثر تصادف عارض نشده‌اند، ناشی از اختلالات مزاج است و زیر نظر پزشک حاذق، با اصلاح مزاج درمان می‌شوند، حال می‌خواهد یک بیماری حاد باشد یا یک سرماخوردگی ساده.

درمان دردها با نسخه ساده گیاهی

وی بیان می‌کند: اساس مکتب ریشه‌دار طب سنتی، با شناخت مزاج و تغذیه مناسب پیشگیری از انواع بیماری‌ها شکل می‌گیرد.

این آشنا با گیاهان دارویی ادامه می‌دهد: ازنظر ما طب جدید یا همان طب شیمیایی رایج، که ورژن و نسخه تقریباً جدیدی است بدون مبناهای طب قدیم، طب مکمل نام دارد.

قبادی می‌گوید: در حال حاضر پزشکان حاذق معروفی درزمینهٔ طب سنتی در کشور هستند که در سال‌های اخیر توانسته‌اند بیماری‌های بسیار حادی چون بیماری‌های گوارشی، روماتیسم و سرطان را درمان کنند.

یک صاحب عطاری که انواع گیاهان دارویی و عرقیات در مغازه‌اش دیده می‌شود نیز می‌گوید: کسانی که به عمق موضوع گیاهان دارویی پی برده‌اند به تهیه

این گیاهان روی آورده‌اند.

وثوق طولابی ادامه می‌دهد: بیشترین مراجعات به ما مربوط به بیماری‌های معده و سرماخوردگی است و بیشتر آن‌ها هم با مصرف گیاهان دارویی نتیجه گرفته‌اند.

وی می‌گوید: گاه کسانی که از زخم معده شدید رنج‌برده‌اند با نسخه ساده‌ای چون عسل طبیعی و «جاجک» بهبودیافته‌اند.

درمان سرطان و عفونت‌های معده با عسل!

این عطار کوهدشتی ادامه می‌دهد: باور کنید برخی عفونت‌های معده و روده با عسل درمان شدنی هستند اما مردم ما از کنار این داروی طبیعی خدادادی به‌راحتی عبور می‌کنند و به خوردن انواع قرص‌های مخرب شیمیایی روی می‌آورند.

وی ظرف پلاستیکی بزرگی را باز می‌کند و انگشت اشاره به محتوی آن می‌گیرد و توضیح می‌دهد: این ترکیبی از ۳۲ رقم گیاه است که هیچ داروی شیمیایی به‌پای آن نمی‌رسد و همین ترکیب که در کوه‌های اطراف خودمان به‌راحتی یافت می‌شوند، دشمن عفونت‌های بدن است.

طولابی درحالی‌که نگاهش را به ظروف چیده شده قفسه‌ها می‌دوزد، می‌گوید: یک روز بیماری مراجعه کرد و گفت دو میلیون تومان هزینه کرده‌ام اما زخم

معده‌ام درمان‌نشده، باور کنید او را با همین عسل و جاجک (آدامس طبیعی) درمان کردم.

آویشن پرمصرف‌ترین داروی گیاهی در بین مردم

یک صاحب عطاری‌ دیگر نیز معتقد است که داروهای گیاهی اگر خوب ترکیب‌شده و از جانب افراد آگاه به این داروها تجویز شوند، بسیار زودبازده هستند.

گراوند می‌گوید: ما دانش شناخت این داروها را از سالخوردگان، کسب تجربه و کتاب‌های طب سنتی آموخته‌ایم.

وی ادامه می‌دهد: آویشن، پرمصرف‌ترین گیاه دارویی است که مردم برای رفع سرماخوردگی از آن استفاده می‌کنند.

این عطار کوهدشتی بابیان اینکه آویشن بی‌نظیر بوده و حیف است این گیاه دارویی فراموش شود، می‌گوید: شربت آویشن در داروخانه‌ها هم یافت می‌شود اما طبیعی آن نتیجه‌بخش‌تر است.

کاشت گیاهان دارویی در بیش از ۵۰۰ هکتار از اراضی لرستان

عبدالرضا بازدار رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان نیز در این رابطه از کاشت گیاهان دارویی در سطح بیش از ۵۰۰ هکتار از اراضی این استان خبر می‌دهد و می‌گوید: به دلیل اقلیم مطلوب استان لرستان برای کاشت گیاهان دارویی طی سال‌های گذشته کاشت این محصولات در دستور کار قرارگرفته است.

وی با تأکید بر لزوم ایجاد صنایع تبدیلی گیاهان دارویی در لرستان عنوان کرد: تولید سالانه استان لرستان در این حوزه بیش از سه تا چهار هزار تن است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان بابیان اینکه برخی از گیاهان دارویی لرستان به‌صورت طبیعی در استان رویش دارند گفت: می‌توان با آموزش مردم و کشاورزان زمینه توسعه کشت در این بخش را فراهم آورد.

کوه و کش های زاگرس پر از گیاهان دارویی

بازدار معتقد است که در صورت سرمایه‌گذاری مناسب و برنامه‌ریزی علمی، لرستان می‌تواند به قطب تولید داروی گیاهی در سطح کشور و یکی از مراکز اصلی تهیه و صادرات محصولات این بخش تبدیل شود.

وی بابیان اینکه منطقه زاگرس و لرستان از پتانسیل بالایی درزمینهٔ رویش و تولید گیاهان دارویی برخوردار است گفت: با توجه به این قابلیت و ظرفیت، کارخانه‌ها درزمینهٔ تولید داروهای گیاهی در استان فعالیت‌های خوبی را انجام داده‌اند.

به‌هرروی روی، کوه و کش های زاگرس پر از گیاهانی است که خداوند برای درمان دردهای ما بر سینه خاک کاشته است و امید آن هست روزی شاهد تولید داروهای گیاهی به صورت گسترده در شرکت‌های داروسازی کشور و تدریس و شناخت به‌روز این داروهای خدادادی بی عوارض در دانشگاه‌های پزشکی باشیم.