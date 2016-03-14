علی پورعلی مطلق دبیر ستاد انتخابات کشور در گفتگو با خبرنگار مهر از توافق وزارت کشور و شورای نگهبان نسبت به تعیین تاریخ برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس خبر داد و گفت: با موافقت شورای نگهبان، مرحله دوم انتخابات مجلس ۱۰ اردیبهشت برگزار می‌شود.

وی همچنین در مورد تایید نتایج انتخابات از سوی شورای نگهبان گفت: به تدریج آرای حوزه‌های انتخابیه مورد بررسی شورای نگهبان قرار می‌گیرد که تاکنون نیز نتایج انتخابات ۱۰۰ حوزه انتخابیه از سوی شورای نگهبان اعلام شده است.

بنا بر این گزارش، پیش از این وزارت کشور روزهای ۲۷ فروردین و ۱۰ اردیبهشت ماه را برای برگزاری مرحله دوم انتخابات به شورای نگهبان پیشنهاد کرده بود.