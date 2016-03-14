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۲۴ اسفند ۱۳۹۴، ۱۵:۰۶

پور علی مطلق در گفتگو با مهر:

مرحله دوم انتخابات مجلس ۱۰ اردیبهشت برگزار می‌شود

مرحله دوم انتخابات مجلس ۱۰ اردیبهشت برگزار می‌شود

دبیر ستاد انتخابات کشور گفت: با موافقت شورای نگهبان، ۱۰ اردیبهشت به عنوان تاریخ برگزاری دور دوم انتخابات مجلس مشخص شد.

علی پورعلی مطلق دبیر ستاد انتخابات کشور در گفتگو با خبرنگار مهر از توافق وزارت کشور و شورای نگهبان نسبت به تعیین تاریخ برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس خبر داد و گفت: با موافقت شورای نگهبان، مرحله دوم انتخابات مجلس ۱۰ اردیبهشت برگزار می‌شود.

وی همچنین در مورد تایید نتایج انتخابات از سوی شورای نگهبان گفت: به تدریج آرای حوزه‌های انتخابیه مورد بررسی شورای نگهبان قرار می‌گیرد که تاکنون نیز نتایج انتخابات ۱۰۰ حوزه انتخابیه از سوی شورای نگهبان اعلام شده است.

بنا بر این گزارش، پیش از این وزارت کشور روزهای ۲۷ فروردین و ۱۰ اردیبهشت ماه را برای برگزاری مرحله دوم انتخابات به شورای نگهبان پیشنهاد کرده بود.

 

 

کد مطلب 3580184

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