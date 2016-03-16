بلیت اتوبوس و قطار شهری مشهد ۵۰۰ ریال افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای شورای اسلامی شهر مشهد در یکصد و چهاردهمین جلسه علنی شورا که در تالار شهر برگزار شد طی مصوبه ای با افزایش قیمت بلیت اتوبوس و مترو به میزان ۵۰ تومان موافقت کردند.

محمدرضا دیمه کار، عضو شورای اسلامی شهر مشهد در مخالفت با لایحه افزایش قیمت بلیت اتوبوس و مترو اظهار کرد: بنده بودجه شهرداری مشهد را که مطالعه کردم متوجه شدم که با برخی از هبه ها و بخشش هایی که شهرداری به سازمان های دیگر انجام داده است نمی توان تنها با افزایش قیمت بلیط مشکلی را حل کرد.

وی با تاکید بر توسعه حمل و نقل عمومی افزود: مدیریت شهری علاوه بر توسعه باید نسبت به رایگان شدن حمل و نقل عمومی نیز گام های جدی بردارند که این هدف با اقداماتی که در حال حاضر انجام می دهیم محقق نخواهد شد و تنها شهروندان که از این خدمات استفاده می کنند ضرر خواهند کرد.

سید صولت مرتضوی، شهردار مشهد نیز در موافقت با افزایش قیمت بلیت اتوبوس و مترو اظهار داشت: در حال حاضر تمام هزینه های حمل و نقل چه در بخش خصوصی و چه دولتی بسیار بالا است البته دولت باید بخشی از آن را پرداخت کند اما به دلیل مشکلاتی که وجود دارد دولت نتوانسته به بسیاری از کلان شهر ها پرداخت کند.

وی با بیان اینکه افزایش قیمت اتوبوس و مترو با شیب ملایم مطلوب بنده است، افزود: با این اقدام می توان به بهداشت عمومی کمک کرد چرا که توسعه حمل و نقل عمومی منجر به کاهش هزینه های زیست محیطی می شود.