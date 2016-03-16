۱۰مورد نقض آتش بس/ تایید پایبندی دمشق به آتش بس توسط پنتاگون

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، مرکز روسی ویژه برای هماهنگی مصالحه بین طرف های نزاع در سوریه از ۱۰ مورد نقض آتش بس در سوریه طی ۲۴ ساعت گذشته علیرغم پایداری کلی آتش بس خبر داد.

وزارت دفاع روسیه روز چهارشنبه طی بیانیه ای اعلام کرد که موارد نقض آتش بس در حومه حلب، لاذقیه، ادلب، حمص و حماه روی داده است.

بنا بر بیانیه مذکور، مرکز روسی در پایگاه حمیمیم کنفرانسی تلفنی را با فرماندهی مرکز هماهنگی آمریکا برقرار نمود که آمریکایی ها در جریان آن اطلاعاتی در خصوص نقض آتش بس به طرف روسی ارائه کردند. دو طرف همچنین از کاهش قابل ملاحظه موارد نقض آتش بس با استفاده از سلاح های سنگین خبر دادند.

در این بیانیه آمده است که مرکز روسی هماهنگی مصالحه بین طرف های نزاع در سوریه در راستای ماموریت های خود در این خصوص نشست جدیدی را با حضور نمایندگان احزاب، جریان های سیاسی مخالف و شخصیت های اجتماعی سوریه برگزار نمود که شرکت کنندگان در جریان آن آتش بس در اراضی سوریه را مورد بررسی قرار دادند.

مرکز روسی مذکور اعلام کرد که شرکت کنندگان در این نشست احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه و ادامه مبارزه با تروریسم را خواستار شده و بر مخالفت خود با هرگونه دخالت خارجی در امور این کشور تاکید کردند.

در همین حال وزارت دفاع آمریکا از پایبند بودن دمشق به آتش بس در سوریه خبر داد. «استیو وارن» سخنگوی پنتاگون اعلام کرد که نیروهای سوریه به آتش بس در این کشور پایبند بوده و علیه تشکیلات مخالفین معتدل عملیات نظامی انجام نمی دهند.