امید کمی برای احیای آتش‌ بس در سوریه وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازتاس، سخنگوی کاخ کرملین امیدواری کمی را برای احیاء آتش بس در سوریه مقدور دانست.

«دیمیتری پسکوف» سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه (کاخ کرملین) در این باره به خبرنگاران اعلام کرد: ما از تحرکات گروه تروریستی «جبهه النصره» در طول مدت زمان آتش بس نگران هستیم. شرایط احیای آتش بس در سوریه بسیار آسان است. لزومی به توقف گلوله باران ها نیست؛ تنها لازم است تهاجم به ارتش سوریه متوقف شود.

سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه در ادامه افزود: کاش آمریکائی ها مواضع ارتش سوریه را مورد هدف قرار نمی دادند. شرایط کنونی بحرانی است. در صورتی که حملات به ارتش سوریه متوقف شود؛ اوضاع آرام تر خواهد شد.

شایان ذکر است، منابع خبری روز گذشته و به دنبال پایان یافتن مدت یک هفته ای آتش بس از اتمام زمان آن خبر داده بودند. این در حالیست که ژنرال «ولادیمیر ساوچنکو» که مسئول مرکز هماهنگی عملیات روسیه در سوریه نیز به شمار می آید، در این باره گفت: شورشیان سوری از رعایت آتش بس توسط ارتش سوریه سوء استفاده کرده، تسلیحات بسیاری را تهیه کرده اند و در حال آمادگی برای عملیات نظامی در استان های حلب، حماه با هدف اشغال اراضی بیشتری هستند. آن ها نه تنها مواضع ارتش سوریه را مورد هدف قرار می دهند، بلکه مناطق مسکونی با جمعیت بالا را نیز گلوله باران می کنند.

نقض مکرر آتش بس توسط گروه های تحت کنترل آمریکا در سوریه در حالی تکرار می شود که ائتلاف به اصطلاح مبارزه با داعش به سرکردگی آمریکا سه روز پیش و در میانه آتش بس توافقی، مواضع ارتش سوریه در دیر الزور را بمباران کردند.

گفتنی است، روز گذشته انگلیس، دانمارک و استرالیا از مشارکت جنگنده های خود در این تهاجم خبر داده و حمله به مواضع ارتش سوریه را مورد تأیید قرار دادند.