به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری صبح پنجشنبه در آئین افتتاح دهکده گردشگری دریایی شیرینو در عسلویه اظهار داشت: گام‌های بسیار مهمی در راستای توسعه گردشگری در سطح کشور برداشته شده است.

مسعود سلطانی‌فر با اشاره به تاکید دولت یازدهم بر توسعه گردشگری در نقاط مختلف کشور، اضافه کرد: شاهد رشد قابل توجه گردشگری در دو سال اخیر هستیم.

وی از جبران کاستی‌های گذشته در حوزه گردشگری طی سال‌های آینده خبر داد و بیان کرد: اجرای پروژه‌های مهم گردشگری در سطح کشور در دستور کار است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر در این آئین اظهار داشت: در سال‌های اخیر شاهد اقدامات بسیار مهمی برای توسعه گردشگری در استان بوشهر هستیم و اجرای پروژه‌های متعددی نیز در دستور کار است.

محمد ابراهیم فروزانی با اشاره به اینکه دهکده گردشگری پازارگاد دارای ۲۰ هکتار مساحت است، افزود: این دهکده استفاده از اراضی ساحلی شیرینو تکمیل شده است.

وی با اشاره به استقرار امکانات مناسبی همچون پلاژ بانوان و سوئیت ساحلی و ورزش‌های آبی و ساحلی در این دهکده گردشگری، افزود: این دهکده در توسعه گردشگری در جنوب استان نقش مهمی خواهد داشت.