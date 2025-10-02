به گزارش خبرنگار مهر، رسول رستمی چهارشنبه شب در آیین افتتاحیه پروژه‌های گردشگری چند استان که به‌صورت وبیناری و با حضور وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برگزار شد، با تشریح عملکرد استان در حوزه گردشگری و صنایع‌دستی اظهار کرد: در یک سال اخیر جذب ۴۵ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری در قالب ۷۱ موافقت اصولی با امکان ایجاد هزار و ۳۰۰ فرصت شغلی در استان بوشهر صورت گرفته است.

وی به پروژه‌های هفته دولت اشاره کرد و افزود: در هفته دولت امسال، پروژه‌هایی با حجم سرمایه‌گذاری سه هزار و ۷۲۰ میلیارد ریال افتتاح شد که برای ۱۵۰ نفر اشتغال ایجاد کرده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر یک‌ستاره میداف عسلویه، مرکز گردشگری ساحلی عسلویه، مرکز گردشگری ساحلی واران بوشهر، مرکز خدمات مسافرتی دیر و اقامتگاه سنتی عسلویه می‌شود. این پروژه‌ها در مجموع برای ۴۰ نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده‌اند.

رستمی در پایان به نقش و جایگاه استان بوشهر در گردشگری ساحلی و دریایی اشاره و عنوان کرد: تبدیل این استان ساحلی به عنوان کانون گردشگری ساحلی و دریایی کشور از اهداف بنیادین سند آمایش سرزمینی است که از طریق فعال سازی پروژه های پیشران و مناطق نمونه گردشگری ساحلی و دریایی در دولت چهاردهم عملیاتی خواهد شد.