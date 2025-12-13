جهانبخش در بین بازیکنان موفق جدا شده از هیرنفین

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جهانبخش وینگر - هافبک تیم ملی فوتبال ایران پس از مدت‌ها دوری از میادین فوتبال و جدایی از باشگاه هیرنفین هلند روز ۱۳ آبان با عقد قراردادی راهی تیم انتهای جدولی دِندر شد.

سایت «friesland.headliner» هلند در گزارشی به بازیکنان جدا شده از تیم هیرنفین پرداخت و در آن از علیرضا جهانبخش نام برد. این سایت در گزارش خود آورده است: در تابستان امسال، ۱۵ بازیکن هیرنفین باشگاه را ترک کردند. برای اکثر این بازیکنان، این انتقال‌ها موفقیت‌آمیز بوده است؛ بسیاری از بازیکنان سابق نیز در تیم‌های جدید خود جایگاه ثابتی پیدا کرده و به موفقیت یا تثبیت وضعیت تیم کمک می‌کنند.

ماتس کولرت دفاع چپ، در تیم Brøndby دانمارک جایگاه ثابت دارد (تیم در رده سوم) و تنها به دلیل مصدومیت سه بازی از دست داده است.

دنزل هال که در هیرنفین نتوانسته بود خود را نشان دهد، در روتردام یونایتد انگلیس به بازیکنی محبوب تبدیل شده است؛ این دفاع راست تقریباً همیشه بازی می‌کند، سه گل زده و در لیگ یک انگلیس درخشان ظاهر شده است.

آمارا کنده در آلمان و در تیم Elversberg به مهره‌ای کلیدی در خط میانی تبدیل شده است. Elversberg در رده‌های بالا جدول بوندسلیگا ۲ قرار دارد و کنده چندین بار کاپیتان تیم شده است.

دیمیتریس رالیس به صورت آگاهانه به لهستان و تیم Jagiellonia Białystok رفت؛ تیم در رده چهارم است و در رقابت‌های اروپایی حضور دارد. رالیس منظم بازی می‌کند و تاکنون پنج گل زده است.

حسین علی نیز در لهستان و تیم Pogon Szczecin به عنوان بازیکن ذخیره حضور دارد.

علیرضا جهانبخش پس از مدت‌ها بدون تیم، در ماه نوامبر به دندر پیوست؛ از زمان حضورش تیم قعرنشین از چهار بازی هشت امتیاز به دست آورده است.