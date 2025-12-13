هشدار درباره فعالیت ۱۲ پاساژ ناایمن و بحرانی در پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی بابایی رئیس کمیته ایمنی شورای اسلامی شهر تهران، با تأکید بر اینکه یکی از دغدغههای جدی در برنامه چهارم توسعه شهر تهران ایمنی بود، اظهار کرد: از بیش از ۳۷۰ شاخص در این برنامه ۹۷ شاخص و یا به عبارتی یک چهارم شاخصها به موضوع ایمنی اختصاص دارد. همین آمار نشاندهنده توجه ویژه دوره ششم مدیریت شهری به ایمنی است.
رئیس کمیته ایمنی با اعلام اینکه در حال حاضر از ۱۲۹ ساختمان ناایمن پایتخت ۵۴ ساختمان هنوز نسبت به ایمنسازی اقدام نکردهاند، یادآور شد: از این تعداد ۱۲ ساختمان ناایمن و بحرانی، پاساژها و مراکز تجاری هستند که باید هرچه سریعتر نسبت به ایمنسازی اقدام کنند.
وی با اشاره به اسامی این پاساژها، خاطرنشان کرد: پاساژ میلاد قائم، مهستان، رضوی، گراند هتل، شناسا، زورخانه، وحدت، بلور، طلازاده، صفوی، امین و علمی از جمله مراکز تجاری ناایمن پایتخت هستند که هنوز اقدامی برای ایمنسازی انجام ندادهاند.
رئیس کمیته ایمنی شورای اسلامی شهر تهران همچنین تصریح کرد: مناطق و نواحی باید پیگیری ویژهای برای ایمنسازی ساختمانهای ناایمن به ویژه مراکز تجاری داشته باشند؛ چراکه فضاهای تجاری به دلیل حجم مراجعات از حساسیت بالاتری برخوردار هستند.
بابایی با بیان اینکه الزام پاساژها به ایمنسازی راحتتر از واحدهای مسکونی و مراکز آموزشی است، یادآور شد: از قوه قضائیه نیز تقاضا داریم که با جدیت بیشتری به موضوع ورود کند تا بتوانیم تا پایان دوره این موضوع را تعیین تکلیف کنیم.
نظر شما