  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۸ اسفند ۱۳۹۴، ۰:۱۶

شاگردان احمدزاده شارژ مالی شدند؛

تعیین پاداش ملوانی ها برای پیروزی برابر سپاهان و پرسپولیس

تعیین پاداش ملوانی ها برای پیروزی برابر سپاهان و پرسپولیس

مسئولان باشگاه ملوان برای بازیکنان این تیم در صورت پیروزی برابر سپاهان و پرسپولیس پاداش در نظر گرفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیران باشگاه ملوان با توجه در پیش بودن آغاز سال جدید بخشی از قراردادهای بازیکنان و اعضای کادرفنی تیم بزرگسالان ملوان را پرداخت کردند تا بازیکنان این تیم مجدداً شارژ مالی شوند. این پرداختی در حالی انجام شد که یک ماه قبل نیز بخش قابل توجه ای از مبلغ قرارداد بازیکنان و کادرفنی پرداخت شده بود.

باشگاه ملوان همچنان بدون در اختیار داشتن اسپانسر مشخص به فعالیت خود ادامه می دهد و منابع مالی توسط هیات مدیره این باشگاه تامین می شود.

بازیکنان ملوان این روزها تمرینات پرفشاری را زیر نظر محمد احمدزاده سرمربی جدید این تیم برگزار می کنند و قوهای سپید با تصمیم احمدزاده در تعطیلات نوروز ٩۵ نیز کمترین میزان تعطیلی را نسبت به سایر تیم های لیگ برتری خواهند داشت تا برای دو دیدار حساس مقابل سپاهان و پرسپولیس اماده شود.

هیات مدیره باشگاه همچنین برای پیروزی در بازی های پیش رو نیز پاداش های ویژه ای تعیین کرده است.

کد مطلب 3582530
رضا خسروي

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها