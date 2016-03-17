تعیین پاداش ملوانی ها برای پیروزی برابر سپاهان و پرسپولیس

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیران باشگاه ملوان با توجه در پیش بودن آغاز سال جدید بخشی از قراردادهای بازیکنان و اعضای کادرفنی تیم بزرگسالان ملوان را پرداخت کردند تا بازیکنان این تیم مجدداً شارژ مالی شوند. این پرداختی در حالی انجام شد که یک ماه قبل نیز بخش قابل توجه ای از مبلغ قرارداد بازیکنان و کادرفنی پرداخت شده بود.

باشگاه ملوان همچنان بدون در اختیار داشتن اسپانسر مشخص به فعالیت خود ادامه می دهد و منابع مالی توسط هیات مدیره این باشگاه تامین می شود.

بازیکنان ملوان این روزها تمرینات پرفشاری را زیر نظر محمد احمدزاده سرمربی جدید این تیم برگزار می کنند و قوهای سپید با تصمیم احمدزاده در تعطیلات نوروز ٩۵ نیز کمترین میزان تعطیلی را نسبت به سایر تیم های لیگ برتری خواهند داشت تا برای دو دیدار حساس مقابل سپاهان و پرسپولیس اماده شود.

هیات مدیره باشگاه همچنین برای پیروزی در بازی های پیش رو نیز پاداش های ویژه ای تعیین کرده است.