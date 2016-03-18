معرفی ۴۲۷۵ مورد تخلف بهداشتی به مراجع قضائی/۶۵۳ مورد تعطیلی موقت

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس سید رضا غلامی گفت: بازرسان بهداشت محیط از اول شروع برنامه سلامت نوروزی (اول اسفند) تاکنون حدود ۳۲۰ هزار بازرسی بهداشتی انجام داده اند که ۴۲۷۵ مورد منجر به معرفی به مراجع قضائی شده است.

وی افزود: بازرسین بهداشت محیط طبق قانون اصلاح ماده ۱۳ در صورت مشاهده تخلف بهداشت فردی، بهداشت ساختمانی، بهداشت تجهیزات و بهداشت مواد غذایی مکلف هستند که گزارش مربوطه را به مسئول بهداشت محل انعکاس دهند تا بعد از تایید نسبت به صدور اخطار و تعیین مهلت قانونی مربوطه حداکثر تا ۶۰ روز اقدام می نمایند.

غلامی ادامه داد: اگر در مدت تعیین شده اقدامی از طرف متصدی یا مالک جهت رفع مشکلات بهداشتی انجام نشود اخطار ۴۸ ساعته جهت پلمپ با تایید مسئول بهداشت محل صادر می شود .

وی گفت: در صورت عدم رفع نواقص اعلام شده، محل بطور موقت حداقل به مدت یک هفته تعطیل خواهد شد.

رئیس ستاد برنامه سلامت نوروزی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، تصریح کرد: اگر نواقص مشاهده شده بحرانی باشد، زمان اخطار ۴۸ ساعت خواهد بود.

به گفته غلامی، شرایط نامناسب نگهداری مواد غذایی و عدم رعایت بهداشت فردی از جمله نواقص بهداشتی بحرانی است.

وی یادآور شد: همکاران بهداشت محیط کشور از ابتدای شروع برنامه سلامت نوروزی (اول اسفند) تاکنون حدود ۳۲۰ هزار بازرسی بهداشتی انجام داده اند که ۴۲۷۵ مورد منجر به معرفی به مراجع قضائی شده است و حدود ۶۵۳ مورد منجر به تعطیلی موقت طبق قانون شده است.