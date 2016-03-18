بررسی وضعیت بازار شب عید/ اقبال به اصناف لبخند زد

خبرگزاری مهر، گروه استان ها-ناصر رمضانی: واپسین روزها و آخرین ساعات سال ۹۴ در حال طی شدن است و دیگر آن اصطلاح نرم نرمک می‌رسد اینک بهار، با ضرب‌آهنگی شیواتر شنیده می شود.

در این میان و در شرایطی که رکود بخش قابل‌توجهی از بازار را در برگرفته بود، موج تازه‌ای از خرید شب عید، بخصوص از سوی کارمندان و کارگران که در انتظار دریافت حقوق وعیدی به سر می بردند، بازار را فراگرفت که غرب استان تهران و شهرستان‌های شهریار، قدس و ملارد نیز از این قاعده مستثنی نیست.

مردم و ساکنان شهرستان‌های مورداشاره با قریب به یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار نفر جمعیت در شرایطی پای در بازار و فروشگاه‌های خرید می‌گذارند که مسئولان کشوری از ابتدای اسفندماه بر تأمین و توزیع مناسب کالاهای اساسی تأکید داشتند و وضعیت فعلی بازار نیز مؤید تحقق نسبی این وعده و ادعای هفته‌های پیشین است و درمجموع کالاها و اقلام موردنیاز مردم در بازار غرب استان تهران توزیع‌شده است.

توزیع متوازن کالاها و اقلام اساسی موردنیاز مردم

البته عموماً، کمبود کالاها و اقلام موردنیاز مردم بعد از گذشت چند روز از عید نوروز در بازار مشهود می‌شود، اما آنچه امروز در بازار مناطقی همچون شهریار، قدس و ملارد و مراودات اقتصادی میان کسبه و اصناف با عموم مردم دیده می‌شود، مؤید تأمین کالاها و اقلام خوراکی موردنیاز در نظام عرضه و تقاضا این خطه از استان تهران است.

در چنین شرایطی، عمده‌ترین دغدغه مردم و متقاضیان، نرخ‌گذاری و ثبات قیمت است که به عقیده اکثریت قریب به‌اتفاق مردم، تنش قیمتی خاصی در بازار شهرستان‌های مذکور وجود ندارد.

حمید خالد بیگی یکی از ساکنان ملارد در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به توزیع منطقی و متوازن اقلام و محصولات موردنیاز مردم در این شهرستان عنوان کرد:یکی از محاسن بازار در آستانه عید نوروز، توزیع اقلام اساسی موردنیاز مردم در اقصی نقاط ملارد است.

رونق بازار غرب استان تهران از مهاجرپذیری تا بومی‌نشینی

مهاجرپذیری در شهرستان‌های غرب استان تهران در رونق بازار میوه و آجیل شب عید نیز تأثیرگذار است.

یونس مختاری یکی از کسبه فعال در این خطه در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر مبنی بر زمان رونق بازار شب عید در شهرستان‌های غرب استان تهران گفت: نمی‌توان از نقش مهاجرپذیری این شهرستان‌ها در رونق بازار غافل شد.

وی افزود: عمده خرید مردم در مناطق بومی‌نشین به هفته نخست عید بازمی‌گردد، زیرا خانوارهایی که زاده و بومی شهرستان‌های این خطه از استان تهران هستند، اغلب میزبانند و اکثریت قریب به‌اتفاق بستگان آن‌ها نیز در محدوده پیرامونی آن‌ها زندگی می‌کنند و عمده دیدوبازدیدها در هفته نخست محقق می‌شود.

مختاری گفت:اما در مناطقی همچون سرآسیاب شهرستان ملارد، عموماً خانوارها از شهرستان‌های دیگر در این منطقه سکونت دارند و در نیمه نخست به شهرستان‌های خود مراجعه می‌کنند وعملا در هفته دوم میزبان بستگان خود خواهند بود و متعاقباً خرید آن‌ها نیز به هفته دوم موکول می‌شود.

مشارکت ۲۵۳ واحد صنفی در طرح فروش فوق‌العاده شهرستان ملارد

یکی از طرح‌هایی که دستگاه‌های زی ربط در هر منطقه و شهرستانی برای کنترل بازار و تأمین مایحتاج عمومی مردم مدنظر قرار می‌دهند، معطوف به طرح‌های فروش فوق‌العاده توسط فعالان صنفی در منطقه می‌شود، در سال جاری نیز در شهرستان ملارد این طرح عملیاتی شد.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت ملارد در گفت و گو با خبرنگار مهر در خصوص برنامه‌ها و تدابیر مجموعه مذکور برای ثبات و تنظیم بازار اظهار داشت:از زاویه نظارت و کنترلی مجموعه اتاق اصناف و اداره صنعت، معدن و تجارت با همکاری فرمانداری، نظارت بسیار مطلوب، نافذ و تأثیرگذاری بر بازار شب عید این شهرستان لحاظ کرده است.

علی امیدی افزود:یکی از ویژگی‌های بازار امسال به ثبات آن بازمی‌گردد و با عنایت به عدم وجود هیچ‌گونه تنش قیمتی، ضرورتی برای احداث و راه‌اندازی فروشگاه بهاره احساس نشد.

امیدی گفت:در حال حاضر ۲۵۳ واحد صنفی با مشارکت فعالان و کسبه شهرستان، اقلام موردنیاز مردم را در بخش‌های خشکبار، کیف، کفش و میوه عرضه می‌کنند.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت ملارد عنوان کرد:در حوزه نظارتی نیز سامانه و تلفن ۲۴ ساعته ۱۲۴ آماده دریافت شکایات و انتقادات مردم است و در صورت بروز هرگونه تخلفی اعم از کم‌فروشی یا گران‌فروشی ورود خواهیم کرد.

برخورد با گران‌فروشی در ملارد قاطعانه و بدون مسامحه خواهد بود

سید طاهر میرحسن زاده رئیس اتاق اصناف شهرستان ملارد و نماینده پارلمانی اتاق اصناف کشور در گفت و گو با خبرنگار مهر عنوان کرد:برای اطلاع هر چه بیشتر شهروندان، سه بنر در سه‌نقطه پرتردد شهرستان نصب‌شده تا در صورت بروز هرگونه تخلف و شکایتی با شماره تلفن ۱۲۴ تماس حاصل کرده و مسئولان و عوامل زی ربط در مجموعه مورداشاره را مطلع کنند تا در فوریت زمانی، برخوردهای قانونی مقتضی در دستور کار قرار گیرد.

وی افزود:درگذشته شهرستان ملارد یکی از بخش‌های تابعه شهریار بوده و با عنایت به کثرت جمعیتی و وسعت منطقه‌ای این خطه از استان تهران، نظارت چندان مطلوبی به این بخش لحاظ نمی‌شد.

میرحسن زاده گفت:از چهار سال گذشته فعالیت اتاق اصناف به‌صورت رسمی کلید خورد و تاکنون هر آنچه در حد بضاعت و توان بوده در ابعاد گوناگون و چارچوب‌های قانونی عملیاتی کرده‌ایم.

وی افزود:طرح فروش فوق‌العاده برای توزیع و تأمین نیازهای مردمی ساکن در شهرستان ملارد از نمونه اقداماتی به شمار می‌رود که مجموعه صنعت، معدن و تجارت ملارد و اتاق اصناف اجرایی کرده است.

رئیس اتاق اصناف شهرستان ملارد گفت:تعبیه و تعیین مراکزی برای توزیع میوه دولتی به عموم مردم، از دیگر دستور کارهایی بود که باهدف حمایت از اقشار ضعیف این شهرستان مدنظر قرار گرفت.

وی افزود:در ابتدا مقرر بود ۹ مرکز برای این امر مدنظر قرار گیرد اما با عنایت به نظر فرماندار ملارد مبنی برافزایش چنین مراکزی به ۱۲ واحد برای تسهیل توزیع میوه دولتی که به همت جهاد کشاورزی تأمین‌شده و می‌شود، این امر نیز محقق شد و عملاً واحدهای توزیع میوه دولتی در دایره وسیع‌تری جمعیت این شهرستان را پوشش خواهند داد.

میرحسن زاده در خصوص فرایند نرخ‌گذاری اقلام و کالاهای موردنیاز مردم گفت:برای نرخ‌گذاری، ابتدابه‌ساکن درخواست اتحادیه‌ها در کمیسیون نرخ‌گذاری مطرح می‌شود.

وی افزود:سپس اتاق اصناف آن را بررسی و ارزیابی می‌کند و در صورت تصویب شدن آن، پرونده به کمیسیون نظارت ارسال می‌شود و در صورت تأیید نهایی در کمیسیون مورداشاره، ابلاغ و مصوبه تأییدشده لازم‌الاجرا خواهد بود.

رئیس اتاق اصناف ملارد عنوان کرد:بدون شک با عنایت به تورم متعارف، تعیین و تعریف نرخ‌گذاری‌ها برای اصناف به نحوی اجرایی می‌شود که منافع هر دو طیف مردم و کسبه حفظ و تأمین شود، زیرا ما این دو را جدا و منفک از یکدیگر نمی‌دانیم.

حسن‌زاده عنوان کرد:با همه این اوصاف، در صورت مشاهده هرگونه تخلف، بدون مسامحه و قاطعانه برخورد خواهیم کرد.

رئیس اتاق اصناف ملارد افزود:در طول سال ۹۴، قریب به پنج هزار بازرسی عملیاتی و برای ۳۰۰ واحد صنفی نیز تشکیل پرونده شده که مجموعه این بازرسی و نظارت‌ها، مؤید دقت نظر و تلاش اداره صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف است که در آینده نیز استمرار خواهد داشت.

برپایی نمایشگاه بهاره شهرستان شهریار

شهرستان شهریار نیز از نمونه مناطقی به شمار می‌رود که با راه‌اندازی فروشگاه بهاره تلاش کرد از لجام‌گسیختگی روزهای پایانی سال پیشگیری کند که تا حدودی نیز در این امر موفق بود، نمایشگاه مذکور با بیش از ۶۰۰ غرفه در پارکینگ طبقاتی شهرداری شهریار دایر شد.

محمود ترکاشوند یکی از ساکنان شهر شهریار در گفت و گو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت کمی و کیفی بازار یا فروشگاه بهاره شهریار گفت: در برخی از اقلام، فروشگاه مذکور موفق بود و در برخی دیگر توفیق جندانی نداشت و به‌واقع قیمت‌هایی که در آن عرضه می‌کردند با آنچه به‌صورت آزاد در بازار به فروش می‌رسانند با تفاوت چندانی همراه نبود.

تنش قیمتی مؤثری در بازار اصناف شهر قدس احساس نمی‌شود

رضا مهدیان فر یکی از ساکنان شهرستان قدس در گفت و گو با خبرنگار مهر عنوان کرد:تنش قیمتی مؤثر و قابل‌توجهی در بازار اصناف در ایام منتهی به پایان سال در شهر قدس وجود ندارد و به‌نوعی می‌توان گفت در اکثریت قریب به‌اتفاق واحدهای صنفی قیمت‌ها بر مبنای عرف بازار تعیین‌شده‌اند.

وی افزود:البته بعضاً اختلاف و تفاوت‌های قیمتی در بخش معدودی از اصناف فعال در این شهرستان وجود دارد که منحصر به قدس نیست و بعضاً در دیگر شهرستان‌های استان تهران و حتی کشور نیز قابل‌مشاهده است.

مهدیان فر گفت:اما آنچه معطوف به کالاهای اساسی و اقلام خوراکی موردنیاز مردم می‌شود، عمدتاً با نظارت صحیح، توجه مردم و انصاف کسبه، قیمت‌های منطقی و معقولانه برای آن در نظر گرفته‌شده است.

نظارت صحیح و فرهنگ‌سازی دو مؤلفه اساسی در تنظیم بازار

فرماندار قدس در گفت و گو با خبرنگار مهر، در خصوص سیاست‌های اتخاذشده مجموعه مذکور برای تنظیم بازار گفت:راه‌اندازی فروشگاه بهاره با ۹۰ غرفه و لحاظ شدن تخفیفات ۲۰ درصدی برای عموم مردم و پیگیری طرح فروش فوق‌العاده با مشارکت واحدهای صنفی فعال در سطح شهرستان قدس از نمونه اقدامات انجام‌شده برای تنظیم بازار در منطقه مذکور بوده است.

حسین کاغذلو افزود:گشت‌های بازرسی با همیاری و همگرایی دستگاه‌ها و نهادهای متعددی اعم از اماکن، تعزیرات حکومتی، فرمانداری، اصناف، بهداشت و درمان، اتاق اصناف، اداره صنعت، معدن و تجارت به‌صورت روزانه و سرزده اجرایی می‌شود.

فرماندار قدس عنوان کرد:در صورت بروز هرگونه تخلف همچون کم‌فروشی و یا گران‌فروشی در همان محل وقوع تخلف، تشکیل پرونده انجام و به تخلفات رسیدگی می‌شود.

کاغذلو یادآور شد:نظارت صحیح و دقیق، فرهنگ‌سازی برای اقناع کسبه به اخذ سود منطقی و رقابتی کردن بازار سه مؤلفه اساسی در تنظیم بازار به شمار می‌رود.