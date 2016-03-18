به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید امیرمحسن ضیائی در ادامه برنامه‌های خود در سفر به خراسان شمالی، از پایگاه‌های امداد و نجات جاده‌ای دوراهی دشت، رباط قره‌بیل، چمن‌بیل، کشانک و بدرانلو و پست‌‌های ایمنی و سلامت مسافران نوروزی در شهرستان آشخانه و... بازدید کرد.

در این بازدیدها رئیس جمعیت هلال‌احمر با امدادگران و نجاتگران و جوانان فعال در طرح‌های نوروزی گفت‌وگوی صمیمانه‌ای داشت و برای آنها سلامتی و توفیق همیشگی خدمت به مردم را آرزو کرد.

دکتر ضیایی در ادامه این سفر به دیدار سیدعلی اکبر پرویزی، استاندار خراسان شمالی رفت و طرفین در خصوص راهکارهای تسریع در امدادرسانی و خدمت به مردم نقطه نظرات خود را اعلام کردند.

استاندار خراسان شمالی در این دیدار با قدردانی از خدمات ارزشمند جمعیت هلال احمر در برهه های مختلف زمانی، افزود: با توجه به وقوع حوادث چون سیل و زلزله در این استان، استقرار دائمی یک فروند بالگرد امدادی از موضوعاتی است که به‌صورت جدی در پی تحقق آن هستیم.

ضیائی نیز در این دیدار با اشاره به وجود پد بالگرد و آشیانه مناسب در استان خراسان شمالی گفت: در صورت تحویل بالگردهای خریداری شده، قطعا این بالگردها به استان‌های حادثه خیر و دارای زیرساخت‌های لازم تحویل داده می‌شود.