پلیس راهور شرق استان تهران به دستگاه تست الکل ومواد مخدر مجهز است

سرهنگ علیرضا همیانی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش حجم سفرهای نوروزی اظهار داشت: در ایام تعطیلات نوروزی، بسیاری از مردم به مسافرت می روند تا از فرصت ایجاد شده، استفاده کنند.

رییس پلیس راهور شرق استان تهران افزود: محورهای شرق استان تهران یکی از محورهایی است که حجم قابل توجهی از مسافران و گردشگران را در خود جای می دهد و به همین خاطر تمهیدات ویژه ای برای تسهیل در رفت و آمد مسافران نوروزی پیش بینی شده است.

وی رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را ضامن سلامتی مسافران دانست و ادامه داد: در کنار اقدامات پلیس، رعایت دقیق مقررات راهنمایی و رانندگی می تواند ضامن سلامتی مسافران و رانندگان باشد.

سرهنگ همیانی تأکید کرد: برخی تخلفات نظیر سبقت و سرعت غیر مجاز، عدم رعایت فاصله طولی و عدم رعایت حق تقدم از جمله دلایل تصادف در محورهای منتهی به شرق استان تهران است.

رییس پلیس راهور شرق استان تهران یادآور شد: پلیس در ایام نوروز در آماده باش قرار داشته و از ظرفیت ها و امکانات موجود برای تسهیل در رفت و آمد مسافران استفاده خواهد کرد.

وی بیان داشت: قطعا همکاری مردم با پلیس در کاهش آمار تصادفات جاده ای بسیار موثر است که امیدواریم نوروزی بدون حادثه را در تمامی محورها از جمله محورهای منتهی به شرق استان تهران شاهد باشیم.

رییس پلیس راهور شرق استان تهران با اشاره به برخورد پلیس با رانندگان معتاد و مصرف کنندگان الکل، گفت: پلیس به دستگاه تست الکل و مواد مخدر مجهز است و با رانندگان خاطی برخورد می کند.

سرهنگ همیانی گفت: پلیس شرق استان تهران تلاش دارد تا خدمات ویژه ای را در ایام نوروز به مسافران ارائه کند تا سفرهای خوش و بدون خطری برای گردشگران تحقق یابد.